搶疫後觀光商機 參山處日本推銷台灣美食、伴手禮

疫情期間日本遊客來台不便，著眼日本市場對於台灣美食、伴手禮具有相當消費力，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中彰觀光圈業者前進日本埼玉縣，昨天和今天在大宮公園參加「埼玉WABI SABI大祭典」，將交通部的觀光代言人「喔熊」聯名伴手禮、台灣道地小吃等台灣好滋味推薦給日本朋友，同時也在現場展示參山國家風景區的旅遊資訊，讓會場充滿濃濃的台灣氣氛。

「埼玉WABI SABI大祭典」去年雖因疫情停辦，今年參與的民眾比起往年來的更多，現場攤位除了由台式餐廳業者提供喔熊最愛的古早味魯肉飯、貢丸湯、台灣夜市小吃必點的烤香腸及花枝丸，還有台灣啤酒、手搖飲料。

與台灣觀光代言人喔熊聯名的台灣棗道甜手作坊喔熊椰棗堅果伴手禮，已由日本業者引進首賣，現場也擺放討喜的台灣觀光代言人喔熊布偶，現場櫻花妹愛不釋手，紛紛一起拍照打卡。

參山處代理處長曹忠猷說，疫情期間台灣在地業者去日本行銷不便，於是參山處透過在日開店的台灣業者協助一起行銷，不僅在活動現場擺攤行銷台灣觀光，也在業者的店面提供參山處日文版摺頁讓消費的遊客取閱，推介參山國家風景區內谷關溫泉、南庄老街、彰化小吃等哈台族必遊景點，為疫情解封後來台旅遊提前做準備。