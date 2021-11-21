有夠髒！ 南投高峰山淨山 半天清出200公斤垃圾

台灣山林開放，登山遊憩民眾增加，高山垃圾也變多，南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會共同發起淨山行動，今動員逾30名志工撿拾仁愛鄉高峰山區域環境，半天就清出約200公斤垃圾，環團呼籲地方政府重視高山垃圾問題並防堵。

陳宜君指出，近年山林活動夯，南投以合歡山路線最熱門，淨山也多在清境、合歡山一代，熱門郊山較少人注意，為此鎖定同在仁愛鄉、海拔約1500多公尺的高峰山，與台灣山林復育協會共同發起，串連環保局辦理「霧社高峰山淨山活動」。

而今天淨山出動逾30名志工分組，手持大塑膠袋，利用一整個上午沿著高峰山步道及周邊環境搜索，細心從落葉堆撿拾寶特瓶、鋁罐、塑膠袋，及卡在巨石間的菸蒂、紙盒等，短短半天就清出近20袋約200公斤垃圾，以生活廢棄物居多。

台灣山林復育協會表示，今清出的垃圾量不少，足見山區違法傾倒垃圾嚴重，盼地方政府通盤調查傾倒熱點及重要節點，同時設置監視設備，並以專案計畫山區違法傾倒垃圾清下山，串連地方成立巡守隊巡邏定期回報，以杜絕山區垃圾問題。

對此，環保局表示，仁愛鄉已連續3年辦理淨山，每次仍清出大量垃圾，足見國人環保觀念仍待加強，將持續宣導「垃圾帶下山」，強化民眾對山林環境維護的認知，落實「無痕山林」，也會採納相關建議研擬防堵，降低對生態環境的衝擊。

仁愛鄉公所則表示，今天清出的生活廢棄物中，除了登山客丟棄的瓶罐、塑膠袋等，也見部分家庭垃圾，後續將加強對村民環境教育宣導，要求垃圾放置在指定地點，同時加強取締，若發現有隨意棄置的行徑，將依法開罰1200元到6000元。

南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會今發起高峰山淨山行動，半天就清出約200公斤垃圾。圖／陳宜君議員服務處提供

南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會今發起高峰山淨山行動，半天就清出約200公斤垃圾。圖／陳宜君議員服務處提供

南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會今發起高峰山淨山行動，半天就清出約200公斤垃圾。圖／陳宜君議員服務處提供

南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會今發起高峰山淨山行動，半天就清出約200公斤垃圾。圖／陳宜君議員服務處提供