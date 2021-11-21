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公有畸零地如垃圾堆惹民怨 中市府：逐點清查拚再利用

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英指出，市府應逐一盤點清理公有畸零，把鄰避所在清理乾淨。圖／朱暖英提供
台中市議員朱暖英指出，市府應逐一盤點清理公有畸零，把鄰避所在清理乾淨。圖／朱暖英提供

台中道路旁偶會看到畸零地生雜草或被人棄置垃圾，影響環境衛生與市容觀瞻，另有的被民眾占用當免費停車場，爭相搶占停車位衍生糾紛。市議員朱暖英說，例如南屯黎明里就有畸零地，居民反映「市府放任自生滅。」建設局長陳大田表示，將持續與相關單位勘查努力，釐清權責單位再利用，土地若能合併最大化利用，考量交還權責單位規畫。

朱暖英說，像南屯「細兒212」兒童遊樂場用地，未妥善管理，致雜草叢生，甚至成垃圾堆棄處，影響市容。向建設局反映後經規畫整理，完全變個樣乾淨美觀。市區的土地寸土寸金，這樣的公有畸零地還不少，且多在人口密集處影響環境。

朱暖英建議建設局，盤查公有畸零地，逐筆規畫土地用途與整理美化，特別改為小停車場，解決亂象。陳大田說贊同，會和交通局一起努力，與土地管轄機關協調，創造公有畸零地的價值。

另朱暖英指出，她建議市府把南屯筏子溪畔沿永春東路規劃為迎賓廊道後，流域不復見廢棄物雜草，現在生態資源豐富多元，自然景觀宜人，坐在河岸休憩或慢跑運動，成為熱門的打卡點。筏子溪流域迎賓廊道規畫得太短，如再往南延伸，台中市的景觀門面更亮麗。

水利局表示，目前規畫自行車道、健走步道及綠美化工程，一路延伸到烏日；已籌措到部分經費，有具體新進展隨時公布。

台中市議員朱暖英（右）指出，公有畸零地自生自滅，已成鄰避所在。圖／朱暖英提供
台中市議員朱暖英（右）指出，公有畸零地自生自滅，已成鄰避所在。圖／朱暖英提供

停車場 綠美化 自行車

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