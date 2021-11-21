影／沙鹿保安宮拍「乞丐鬥地主」 顏清標帶子女到場說讚

「戲說台灣」以拍攝各地宮廟鄉野奇談故事而聞名，劇組人員今天到台中市沙鹿區三鹿里保安宮拍攝最新單元劇「乞丐鬥地主」，在廟前舉辦開鏡儀式，鎮瀾宮董事長顏清標與兒子顏寛恒、女兒台中市副議長顏莉敏都到場祝賀開拍順利。

今天開鏡儀式由保安宮主任委員陳鴻文率領委員、戲說台灣製作人林佐岳、導演王重光、演員等人在場，鎮瀾宮董事長顏清標、中二區立委補選參選人顏寛恒及台中巿副議長顏莉敏也到場出席開鏡儀式，祈求拍攝順利收視長紅，要參選的顏寛恒到現場，也受到民眾歡迎，要求合照。

主委陳鴻文表示，三鹿里保安宮，原稱為順安宮，座落於三鹿里保順一街98號，是三鹿里居民的信仰中心，主祀保生大帝，配祀清水祖師、洪公祖師、地藏王和蘇府千歲，每年農曆3月15日舉行祭典，每隔3年到台南學甲慈濟宮進香。

該宮創建於清咸豐三年，原先保生大帝神像係供奉於童能家族私宅，為私家祭祀之神明，後來因童能要轉居他庄，將神像讓予當地居民，建廟供奉，最初廟宇是一間草屋，清光緒33年，庄民陳超然、陳漢度曾募款修建，民國24年受中部大地震波及，廟宇有所毀損，村民陳炎倡議重建，但因財力不足，只以土石修綴，65年，陳副、陳再生等人有感廟宇破舊腐損，再度倡議集資重建，至67年落成。