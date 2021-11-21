全國首座離岸風電併網基地 「台電彰一開閉所」啟用

全國首座離岸風電併網基地「台電彰一開閉所」今天啟用，台電表示，可協助彰化外海北側廊道離岸風電業者，將發出電力併入全國電網，提供1.5GW併網量(150萬瓩)，預計2024年可再增加1GW併網容量，後續搭配預計2025年上線的彰工升壓站、永興開閉所，可提供彰化離岸風場6.5GW併網需求。

台電今天上午舉行「彰一開閉所啟用典禮暨彰工升壓站祈福儀式」，由台電董事長楊偉甫主持，除行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花與彰化縣長王惠美等出席外，還有居功最偉的台電員工及協力廠商，共同見證國內離岸風電發展的關鍵樞紐啟用。

蘇貞昌致詞時說，彰化是全世界最好的風場，未來離岸風電順利發電後，每年可以回饋彰化縣政府3億多元，還有海域的使用金3億元，對縣府大有幫助，他要大家看到政府是一體的，人民有獲益，台灣也更進步；彰化縣副縣長洪榮章則感謝蘇貞昌對彰化建設的支持。

台電中區施工處領班連吉昌更上台敘述施工時，如何與在惡劣天候下，艱苦地與風砂搏鬥，儘管歷經防疫期間，仍不辱使命，提前半年完工的過程，博得會場熱烈掌聲，蘇貞昌在感動之餘，除頒獎外，更宣布要求台電給予以電領班以下人員，5天帶薪的年假。

台電公司表示，台電自2019年起，投入逾20億元打造全國首座專供離岸風電併網用的基地─彰一開閉所，提早半年在今天正式啟用，預計今年底起，即陸續有沃旭、CIP業者風場的再生能源電力將透過彰一送回台灣本島電網。

台電表示，彰一開閉所距海僅約150公尺，面對東北季風侵襲，以及海岸地質與鹽霧害嚴峻挑戰，台電預先在基地下方打了200多支基樁強化，建材為能有效抗腐蝕，外觀上，除以帆船作為設計概念呼應離岸風電併網基地，也設計導流牆及間接進氣因應強風，人員出入口則結合雙層入口減少風沙落塵。

台電表，開閉所是離岸風電併網的關鍵樞紐之一，如同家中分電箱，扮演電力「中繼站」角色，協助電源引接及分送用電，離岸風電傳輸上岸後，透過開關設備將電力併入全國電網供民眾使用。