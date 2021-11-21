中市第一劑衝破8成 衛局：夜市也能打、即日可揪團預約

台中市長盧秀燕今參加南天宮關聖帝君廟70周年宮慶時表示，台中市民第一劑疫苗涵蓋率80.18%已破八成、第二劑疫苗涵蓋率48.2%邁向五成，領先全國。衛生局也表示，即日起開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，避免民眾沒時間遲未接種疫苗；滿30人即可向轄區衛生所登記媒合院所或衛生所預約接種。

不過，民進黨議員江肇國、周永鴻等人認為，第二劑約4成8，顯見民眾對打第二劑疫苗意願較低落，加上目前庫存疫苗共18萬劑，市府應當思考在時效內如何提高施打比例。包括學高雄在人潮熱點設接種站，祭出誘因吸引民眾接種，甚至建議結合台中購物節舉辦打疫苗抽豪宅，達到「想盡辦法打到你」，主動出擊，不要消極坐等民眾上門。

盧秀燕今天在南天宮宮慶致詞，主動提到市府衛生局說明，截至今天上午8時，台中市新冠疫苗第一劑接種225萬7374人、全人口涵蓋率80.18%，第二劑接種135萬7024人、全人口涵蓋率48.2%，這些成績均領先全國。

衛生局指出，為讓更多市民儘早接種疫苗，市府提供12歲以上失能第7、8等級到宅接種，長照、機構、洗腎、校園接種，全國首創快打站提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種，即日起開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，避免民眾因無法配合預約時間遲未接種疫苗。

衛生局也媒合衛生所開設接種門診，只要符合第一、二劑接種年齡及間隔，滿30人即可向轄區衛生所登記媒合院所或衛生所預約接種；偏遠醫療資源缺乏地區，也可向當地衛生所反映，由台中市行動防疫車有接種團隊前往社區提供服務。

衛生局表示，目前第一劑接種年齡，AZ及莫德納須滿18歲、BNT須滿12歲、高端為滿20歲以上；第二劑與第一劑接種間隔，AZ為8周，其餘三種疫苗均為4周，BNT第二劑僅受理18歲以上民眾接種。目前除1922平台預約外，台中市各合約院所也開設門診提供非1922預約民眾預約，開診資訊可上衛生局網站查詢。

此外，中央流行疫情指揮中心宣布，1922預約平台第14期自昨日至11月24日加開混打期程，9月25日前已接種第1劑AZ疫苗者，第2劑可選擇BNT或莫德納接種。截至11月19日，台中市有近3萬人完成混打預約，若未能及時預約混打，11月20日至24日間也可向台中市合約院所預約候補殘劑。