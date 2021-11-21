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員林藤山市集今開幕 木鱉果炒米粉免費大放送
彰化縣員林市「藤山市集」今天正式開幕，許多民眾趁假日一早到藤山步道健走後，再逛市集，員林公所也準備了很夯的木鱉果炒米粉1000份免費給民眾享用，吸引民眾大排長龍吃米粉，還有幸運民眾參加趣味遊戲，把新鮮農特產免費帶回家，直呼「有吃又有拿真開心」。
彰化縣副縣長林田富、員林市長游振雄、員林市代會主席賴東位等人今天主持 「藤山市集」開幕典禮，為「走出健康，引以為農」文化活動行銷在地觀光及農特產品。
藤山市集今天共有30攤展售，還有小丑魔術秀、原住民及客家舞蹈和街頭藝人演唱等，公所還安排「蔬果秤重」、農產知識大哉問等趣味遊戲，猜對手中的水果重量還可帶回家，現場熱鬧滾滾。
藤山步道是彰化休閒好去處，因步道寬敞、坡度緩和，林蔭蔽天相當涼爽，沿途有豐富自然景觀，佇立於高點，還可將員林市的景象盡收眼底，不論是清晨、夜晚、都吸引不少民眾上山健行運動，吸收森林芬多精。
游振雄說，「藤山市集」從10月9日起試營運後，周六日都有市集，已打出口碑，員林地區生產的紅龍果、蜂蜜、咖啡品質佳，接連在各項評鑑賽事獲獎，市公所為了行銷在地農特產，在藤山步道辦理市集，民眾登山健行後，可以逛逛小農市集，大家多多採買，一起支持在地農業。
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