南天宮推讀經孝義精神 教師：減少揮棒暴力社會正需要

台中市東區南天宮關聖帝君廟今舉行70周年宮慶祈福大典暨全民讀經，百名中小學生響應演示讀經。育英國中學務主任余孟紋説，植基於正確價值的孝義精神，正是目前社會最缺乏的，從孩子教育起，減少「當街揮棒」的暴戾風氣。

台中南天宮主任委員吳光雄表示，台中南天宮70年不間斷推動公益，希望疫情趕快過去，大家盡快回到正常生活。南天宮推動關公忠義精神，呼籲民眾學習關公忠於國家、忠於家庭，行孝行義，找回社會善良的價值。

南天宮宮慶推「全民讀誦桃園明聖經」，今邀請東區10所國中小100名學生，表演讀誦「覺世真經」及用「上海灘」原曲禮讚關公，一起為台灣祈福。

余孟紋主任說，南天宮推動的孝義精神，正是現在社會最需要，最近發生各地發生拿球棒打人事件，引起大家關切。南天宮推動的忠孝仁義也是學校品德教育的核心，教導孩子建立正確的價值觀行孝義。

台中市長盧秀燕也表示，南天宮推動孝悌精神，這也是她來參加團拜的主要原因。

南天宮另頒孝行楷模表揚、品德兼優資格者，各校推薦1到2名學生，大台中地區100所共160位國中小學生孝行楷模表揚頒發獎金。