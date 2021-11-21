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南天宮推讀經孝義精神 教師：減少揮棒暴力社會正需要
台中市東區南天宮關聖帝君廟今舉行70周年宮慶祈福大典暨全民讀經，百名中小學生響應演示讀經。育英國中學務主任余孟紋説，植基於正確價值的孝義精神，正是目前社會最缺乏的，從孩子教育起，減少「當街揮棒」的暴戾風氣。
台中南天宮主任委員吳光雄表示，台中南天宮70年不間斷推動公益，希望疫情趕快過去，大家盡快回到正常生活。南天宮推動關公忠義精神，呼籲民眾學習關公忠於國家、忠於家庭，行孝行義，找回社會善良的價值。
南天宮宮慶推「全民讀誦桃園明聖經」，今邀請東區10所國中小100名學生，表演讀誦「覺世真經」及用「上海灘」原曲禮讚關公，一起為台灣祈福。
余孟紋主任說，南天宮推動的孝義精神，正是現在社會最需要，最近發生各地發生拿球棒打人事件，引起大家關切。南天宮推動的忠孝仁義也是學校品德教育的核心，教導孩子建立正確的價值觀行孝義。
台中市長盧秀燕也表示，南天宮推動孝悌精神，這也是她來參加團拜的主要原因。
南天宮另頒孝行楷模表揚、品德兼優資格者，各校推薦1到2名學生，大台中地區100所共160位國中小學生孝行楷模表揚頒發獎金。
另台中南天宮及中華道教關聖帝君弘道協會的顧問團與南天宮聯合捐贈消防器材10台無線電。
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