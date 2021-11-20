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台中購物節突破150億元 加碼抽出50萬元幸運兒

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝

台中購物節邁入第七個周末，台中市經發局今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦太平長億歡樂嘉年華，邀請東奧自由車選手馮俊凱、台中市副市長令狐榮達等人抽出第七周的10萬元現金幸運兒，今天為慶祝購物節累計消費登錄金額突破150億元，加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。

令狐榮達說，台中購物節至今累計登錄金額達154億元、APP下載量破100萬次，且獎金眾多，除了天天抽1000組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽1組100萬元、壓軸抽精品好宅之外，更提供了市民專屬獎，即每周加抽2組10萬元、每月加抽1組百萬元，都是專屬台中市民的獎金，歡迎大家踴躍登錄發票、抽大獎。

經發局長張峯源說，長億夜市是長億集團於1980年在太平的台中小鎮造鎮計劃，當時人潮早晚絡繹不絕，夜市文化因而成形，逐漸成為太平區具代表性的美食集散地，後經市府輔導規劃，成為台中第十座取得營業許可的合法夜市。

張峯源指出，今年的台中購物節為平衡各地區經濟發展，除了已於市區、山線、海線舉辦活動外，本周特別選移師屯區辦理，期吸引更多人潮共襄盛舉。長億夜市攤販集中區管委會也力挺台中購物節，宣傳民眾下載台中購物節APP，可獲得等同現金之50元限量夜市抵用券可抵用美食料理、也能參加現場摸彩，抱回電視、烤箱、氣炸鍋等獎品，炒熱台中添購物節熱度。

經發局說明，今年的台中購物節獎項眾多，只要於台中購物節APP登錄發票，消費累積滿500元即可獲得一組抽獎序號，消費越多、抽中大獎的機會就越高。歡迎大家來台中遊玩、吃美食、晒夜市，將現金、振興券留在台中消費。

台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，抽出第七周的10萬元現金，並加碼抽出一名幸運兒抱回50萬元。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，下載台中購物節APP可獲50元夜市抵用券，吸引民眾參與。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，下載台中購物節APP可獲50元夜市抵用券，吸引民眾參與。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，下載台中購物節APP可獲50元夜市抵用券，吸引民眾參與。記者趙容萱／翻攝
台中購物節邁入第七個周末今天移師太平區長億夜市攤販集中區舉辦嘉年華，下載台中購物節APP可獲50元夜市抵用券，吸引民眾參與。記者趙容萱／翻攝

夜市抵用券 台中市

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