單親媽突破逆境從清潔工變碩士生 南台中家扶表揚

南台中家扶表揚自強家庭，今年從上千戶扶助家庭中，推薦5戶接受表揚，肯定他們突破困境的勇氣，尤其近2年在疫情挑戰下，維持家庭穩定更是不容易。南台中家扶指出，正在募集寒冬送暖經費，經費目前尚有4成缺口、80萬元，希望更多社會資源挹注力量。

今年受推薦的5戶自強家庭，各有不同故事。來自印尼的廖雪琴，因原住民籍的先生長年罹患小兒麻痺、高血壓、痛風及腎衰竭等疾病，行動上有諸多不便，無法分擔家計，其中一名孩子罹患水腦症、多重障礙，幾年前過世。這些年，廖雪琴一肩扛起全家照顧責任，她從事外勞仲介翻譯工作，初期每天開車從居住地南投到台中往返，直到兩位孩子陸續到台中就讀高中、大學，全家才在台中租屋生活，結束兩地奔波。

廖雪琴說，目前在外勞仲介翻譯工作6年，經濟狀況穩定許多，孩子也會自己打工，減輕家庭開銷，非常貼心，課業學習也很認真，讓她欣慰。老大就讀諮商輔導系，未來有機會成為助人的心理師，孩子也會利用寒暑假回到部落擔任課輔志工，協助和過往自己一樣的弟弟妹妹們，提供課業上的教導與幫助。

另一位自強媽媽賴家蓁，10年前離婚後獨自照顧2個孩子，她說，當時生活陷入困境，從家庭突然回到職場面臨跳戰，為配合照顧孩子的時間，選擇居家清潔的工作付出勞力。多年後她決定突破限制重拾書本，考取研究所、取得會計碩士學位，正在為會計師證照努力，目前學校從事行政工作，學以致用並提高收入，希望透過身教鼓舞孩子，成為進步的動力。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒表示，聽到自強家庭奮鬥故事十分感動，尤其看見家長和孩子們不受逆境所困，接受扶助後仍不斷找機會，設定目標提升能力，更令人感佩。希望 透過故事的分享，鼓舞正在面臨困境的家庭。

今年受新冠肺炎疫情影響，南台中家扶目前扶助戶數已達964戶，與去年同期相比增加約60戶，扶助兒童數增加約80人。今年寒冬送暖提供家庭「愛的禮物」，由中心統一添購家用品和「親子百寶箱」，鼓勵社會大眾挹注捐款或捐贈五倍券， 認捐「愛的禮物」每份1500元，幫助補足四成的經費缺口。