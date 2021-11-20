台中購物節破150億 加碼抽50萬元現金獎

從雙十節開跑的台中購物節，消費登錄金額已破150億元，台中市政府今天移師太平長億夜市舉辦嘉年華活動，傍晚並加碼抽出1組50萬元現金獎，回饋消費者的青睞。

搭配中央振興五倍券，台中市政府從10月10日起到12月9日舉辦台中購物節，祭出天天抽1000組現金獎5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組100萬元、壓軸還要抽精品好宅1戶，更還提供市民專屬獎，即每週加抽2組10萬元、每月加抽1組百萬元。

台中市政府經濟發展局今天前進太平區長億夜市舉辦「太平長億歡樂嘉年華」活動，現場邀請東奧自由車選手馮俊凱等人，與台中市副市長令狐榮達共同抽出第7週的10萬元現金獎得主。

由於台中購物節舉辦至今，累計消費登錄金額突破150億元，遠超過市府百億元的目標，為感謝全國民眾熱烈支持，市長盧秀燕日前宣布今天加碼抽出1組現金獎50萬元，並於今晚由令狐榮達抽出幸運得主。

經發局表示，今年台中購物節獎項眾多，只要於台中購物節APP登錄發票，消費累積滿500元即可獲得1組抽獎序號，消費越多、抽中大獎的機會就越高。歡迎大家來台中遊玩、吃美食、逛夜市，將現金、振興券留在台中消費。