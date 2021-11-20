彰化學子才藝表演展售作品　今慶國際兒童人權日

今天是聯合國訂定的國際兒童人權日，彰化縣20多所高中職校和國中學生今天齊聚溪湖鎮青少年福利中心，表演勁歌熱舞及行動劇詮釋兒童權利公約，不少國小兒童由家長陪伴觀賞表演；彰化家扶中心社工今天到二林鎮新生國小參加校慶，為明年起以學校為單位的認養合作案暖身。

根據聯合國兒童權利公約（簡稱CRC）規範，兒童泛指18歲以下的孩子，彰化縣政府今天下午舉辦國際兒童人權日慶祝活動「我的青春最精彩」，6所高中職校社團學生依序上台蹈舞、唱歌、彈吉他，11所國中社團擺攤位展售手做寵物用品、調和飲料、手沖咖啡和芭樂，另有多所高中職校學生社團演出兒童權利公約行動劇為舞台節目串場，會場熱鬧滾滾。

縣政府社會處以兒童權利公約四大原則為核心設計6個闖關關卡，要參加的兒少回答問題或玩遊戲找出正確答案，現場設置反毒行動巡迴車、輔具輔導、性別平等籤等多元宣導與體驗攤位，也提供攤位讓兒少自行規劃，把握這次活動磨練膽量與自信。

縣長王惠美在表意牆簽名，寫下祝福兒少的話，並表示「表意牆」給兒少充分發揮意見，縣府最為關注的政策是照顧兒少和青年，未來政策會參考兒少等各方意見來做調整。

溪湖鎮長黃瑞珠說，縣長王惠美出身教育界，很重視青少年教育，投資教育就是投資未來，縣政府今天舉辦「我的青春最精彩」，精彩表演來自不斷練習，她看到青少年表演並感受青春活力和認真投入，知道縣政府努力方向是正確的。

二林鎮新生國小今天舉辦校慶，彰化家扶中心社工參加同樂，明天將帶領受扶助家庭的親子，分別到育英國小、劍門生態花果園參加員林扶輪社和彰化縣小水滴慈善會舉辦的關闖活動、生態之旅。