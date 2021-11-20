快訊

台灣、瑞典AZ混打莫德納實驗差很大 莊人祥曝差異關鍵

三鶯線工安事故釀3死 職安署重罰30萬

彰化學子才藝表演展售作品　今慶國際兒童人權日

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美和各界代表支持兒童人權。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和各界代表支持兒童人權。記者簡慧珍／攝影

今天是聯合國訂定的國際兒童人權日，彰化縣20多所高中職校和國中學生今天齊聚溪湖鎮青少年福利中心，表演勁歌熱舞及行動劇詮釋兒童權利公約，不少國小兒童由家長陪伴觀賞表演；彰化家扶中心社工今天到二林鎮新生國小參加校慶，為明年起以學校為單位的認養合作案暖身。

根據聯合國兒童權利公約（簡稱CRC）規範，兒童泛指18歲以下的孩子，彰化縣政府今天下午舉辦國際兒童人權日慶祝活動「我的青春最精彩」，6所高中職校社團學生依序上台蹈舞、唱歌、彈吉他，11所國中社團擺攤位展售手做寵物用品、調和飲料、手沖咖啡和芭樂，另有多所高中職校學生社團演出兒童權利公約行動劇為舞台節目串場，會場熱鬧滾滾。

縣政府社會處以兒童權利公約四大原則為核心設計6個闖關關卡，要參加的兒少回答問題或玩遊戲找出正確答案，現場設置反毒行動巡迴車、輔具輔導、性別平等籤等多元宣導與體驗攤位，也提供攤位讓兒少自行規劃，把握這次活動磨練膽量與自信。

縣長王惠美在表意牆簽名，寫下祝福兒少的話，並表示「表意牆」給兒少充分發揮意見，縣府最為關注的政策是照顧兒少和青年，未來政策會參考兒少等各方意見來做調整。

溪湖鎮長黃瑞珠說，縣長王惠美出身教育界，很重視青少年教育，投資教育就是投資未來，縣政府今天舉辦「我的青春最精彩」，精彩表演來自不斷練習，她看到青少年表演並感受青春活力和認真投入，知道縣政府努力方向是正確的。

二林鎮新生國小今天舉辦校慶，彰化家扶中心社工參加同樂，明天將帶領受扶助家庭的親子，分別到育英國小、劍門生態花果園參加員林扶輪社和彰化縣小水滴慈善會舉辦的關闖活動、生態之旅。

彰化家扶中心表示，明年起將調整認養模式，推廣個別認養之外，以學校和社區為單位辦理認養合作案，把善心人士和團體捐贈的資源投注在偏鄉弱勢學校及社區，服務更多弱勢兒少。

彰化縣長王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠（右）在表意牆寫下祝福兒少的文字，記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠（右）在表意牆寫下祝福兒少的文字，記者簡慧珍／攝影
彰化縣慶祝國際兒童人權日，高中職校社團表演歌舞等才藝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣慶祝國際兒童人權日，高中職校社團表演歌舞等才藝。記者簡慧珍／攝影

認養 家扶中心

延伸閱讀

大品有氣勢小品可愛 全國百萬盆栽精品今起免費看

彰化歷年最慘路坍 縣府斥資3700萬搶通三芬路

搶救彰化最嚴重道路災害 崩塌的花壇三芬路今完工通車

鄰近縣市接連發生街頭鬥毆 彰化縣長王惠美向暴力宣戰

相關新聞

彰化國際藝術節開跑 今晚身聲劇場「希望之翼」免費看

彰化首次以當代藝術為主題舉辦2021彰化國際藝術節，彰化縣立美術館至八卦山一帶共設置11件作品，由國內外知名藝術家進行當...

台中社宅租金打5折和市價一樣 民代嘆「打折打辛酸？」

台中市太平育賢段社宅租金惹爭議，藍、綠議員都點出，太平育賢段社宅定價太高，明顯高於豐原安康段、大里光正段、南屯精科段，租...

離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

彰化一名社福人員離開原本任職的身障單位後，今年向縣府申訴當初被要求以「親屬」名義回捐薪資，縣府勞資調解，機構付給當事人和...

申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

彰化縣肉雞和蛋雞的飼養隻數比全台人口還多，半數沒自有雞糞處理場，近年環保意識提升，養雞業者都面臨處理雞糞產生空汙甚至無處...

台中去年車禍死亡六都之冠 民代提議檢舉影像破案獎金

台中市去年車禍死亡人數201人，六都之冠，道路交通案件4.1萬件位居第三。民進黨議員鄭功進、林祈烽指出，台中市車禍事故鑑...

台灣每年80多億根菸蒂汙染環境 成清潔隊頭痛元凶

環保單位提供檢舉獎金類型多，彰化環保局受理最大宗為亂丟菸蒂，讓清潔隊人員很頭痛，和美鎮清潔隊乾脆拿回收品自製菸蒂盒，放置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。