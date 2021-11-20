台灣每年80多億根菸蒂汙染環境 成清潔隊頭痛元凶

環保單位提供檢舉獎金類型多，彰化環保局受理最大宗為亂丟菸蒂，讓清潔隊人員很頭痛，和美鎮清潔隊乾脆拿回收品自製菸蒂盒，放置在社區、宮廟等地，盼讓民眾方便以改善長期惡習。經統計，近5年台灣每年銷售約320多億根香菸，若有四分之一的煙蒂亂丟，每年會約有80多億根菸蒂散佈環境中，而每根菸蒂至少需花15至20年才能分解。

彰化環保局受理檢舉包括亂丟垃圾、菸蒂、烏賊車等檢舉數量最多，最大宗為亂丟菸蒂依法可罰1200元到6000元，環保局大都是罰1200元，若換算每件核發15%獎金，檢舉人大約只領得180元還得扣稅，也因獎金不多，較少見檢舉達人針對亂丟垃圾項目頻頻檢舉，大都是民眾意外看見，用行車紀錄器拍下的畫面。

和美公所清潔隊長張美玲說，近來最困擾的垃圾其實是菸蒂，雖小小的不起眼，但常出現在水溝、商店門口、騎樓、花圃、馬路邊，菸蒂難以分解，必須人工清掃才能清除，否則長期累積下來破壞市容，也造成水溝阻塞，影響下水道，甚至下游河川。