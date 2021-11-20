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台灣每年80多億根菸蒂汙染環境 成清潔隊頭痛元凶
環保單位提供檢舉獎金類型多，彰化環保局受理最大宗為亂丟菸蒂，讓清潔隊人員很頭痛，和美鎮清潔隊乾脆拿回收品自製菸蒂盒，放置在社區、宮廟等地，盼讓民眾方便以改善長期惡習。經統計，近5年台灣每年銷售約320多億根香菸，若有四分之一的煙蒂亂丟，每年會約有80多億根菸蒂散佈環境中，而每根菸蒂至少需花15至20年才能分解。
彰化環保局受理檢舉包括亂丟垃圾、菸蒂、烏賊車等檢舉數量最多，最大宗為亂丟菸蒂依法可罰1200元到6000元，環保局大都是罰1200元，若換算每件核發15%獎金，檢舉人大約只領得180元還得扣稅，也因獎金不多，較少見檢舉達人針對亂丟垃圾項目頻頻檢舉，大都是民眾意外看見，用行車紀錄器拍下的畫面。
和美公所清潔隊長張美玲說，近來最困擾的垃圾其實是菸蒂，雖小小的不起眼，但常出現在水溝、商店門口、騎樓、花圃、馬路邊，菸蒂難以分解，必須人工清掃才能清除，否則長期累積下來破壞市容，也造成水溝阻塞，影響下水道，甚至下游河川。
和美鎮長阮厚爵表示，亂丟菸蒂的無心舉動造成長遠的影響，公所舉辦多場宣導，隊員還拿來毀收鐵盒自製成煙蒂盒，民眾也可以仿效來做，將環境污染降到最低，若隨意丟菸蒂，可依「廢棄物清理法」規定，處 1200 元以上 6000 元以下罰鍰。
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