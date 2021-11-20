彰化國際藝術節開跑 今晚身聲劇場「希望之翼」免費看
彰化首次以當代藝術為主題舉辦2021彰化國際藝術節，彰化縣立美術館至八卦山一帶共設置11件作品，由國內外知名藝術家進行當代藝術創作，包含公共藝術、裝置藝術及數位藝術，今天由印尼新住民「斯莉甘蒂舞蹈團」、小丑街舞表演團體「缺席舞團」開場演出，今晚還有結合森巴鼓的身聲劇團「希望之翼」高蹺表演。
彰化縣將在2023年迎來建縣300周年，彰化縣府舉辦大型藝術節，今天從縣立美術館到議會，連接到孔廟舉辦青年創業「迴市集」都熱鬧滾滾。
彰化縣長王惠美表示，這次藝術節結合國內外知名藝術家，在疫情期間克服困難，呈現精彩的作品，包括「八卦夢蝶 翼展乾坤」變成八卦山自然風景區的的入口意象，裝置藝術「彰化製造」9件精彩作品分布在天空步道、九龍池、文學步道、銀橋等地。
縣府也推出以彰化為主體的AR數位藝術展，透過 AR 科技及動畫進行系列創作，南郭宿舍也規劃一系列藝術作品與「南郭現場」共創作品與在地接軌。
國際藝術節策展人葉育君表示，4年前返鄉，這次機會籌辦彰化首屆國際藝術節，讓彰化人服務彰化人，本次主題為是「彰化製造」，是因為60年代的台灣製造，有許多產品都是來自彰化製造，不只產業面向，包括歷史與文化面向。
「藝遊卦山-2021彰化國際藝術節」即日起到12月12日每週末在彰化美術館廣場也有不同風格的創意市集與藝術工作坊以及「藝術走讀輕旅行」，另有55間藝文店家成為藝術節之友。
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