彰化國際藝術節開跑 今晚身聲劇場「希望之翼」免費看

彰化首次以當代藝術為主題舉辦2021彰化國際藝術節，彰化縣立美術館至八卦山一帶共設置11件作品，由國內外知名藝術家進行當代藝術創作，包含公共藝術、裝置藝術及數位藝術，今天由印尼新住民「斯莉甘蒂舞蹈團」、小丑街舞表演團體「缺席舞團」開場演出，今晚還有結合森巴鼓的身聲劇團「希望之翼」高蹺表演。

彰化縣將在2023年迎來建縣300周年，彰化縣府舉辦大型藝術節，今天從縣立美術館到議會，連接到孔廟舉辦青年創業「迴市集」都熱鬧滾滾。

彰化縣長王惠美表示，這次藝術節結合國內外知名藝術家，在疫情期間克服困難，呈現精彩的作品，包括「八卦夢蝶 翼展乾坤」變成八卦山自然風景區的的入口意象，裝置藝術「彰化製造」9件精彩作品分布在天空步道、九龍池、文學步道、銀橋等地。

縣府也推出以彰化為主體的AR數位藝術展，透過 AR 科技及動畫進行系列創作，南郭宿舍也規劃一系列藝術作品與「南郭現場」共創作品與在地接軌。

國際藝術節策展人葉育君表示，4年前返鄉，這次機會籌辦彰化首屆國際藝術節，讓彰化人服務彰化人，本次主題為是「彰化製造」，是因為60年代的台灣製造，有許多產品都是來自彰化製造，不只產業面向，包括歷史與文化面向。