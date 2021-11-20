台中社宅租金打5折和市價一樣 民代嘆「打折打辛酸？」

台中市太平育賢段社宅租金惹爭議，藍、綠議員都點出，太平育賢段社宅定價太高，明顯高於豐原安康段、大里光正段、南屯精科段，租金打5折還和周邊區域價格差不多，未來折扣會逐年減少，小資族和小家庭根本存不了錢。台中市都發局長黃文彬說，社宅都是新房子，由不動產估價評定，有一定的公式。

民進黨議員蔡耀頡說，一房型到三房型第1年含管理費，每月租金依房型從5100元到1萬6600元不等，很多民眾反映，相較豐原安康段和大里光正段，租金似乎偏高，且第3年只剩下7折，租金變成6900元到2萬2100元，假設兩夫妻都上班，有1/3要繳房租，怎麼存錢買房？

國民黨議員陳政顯說，太平育賢段租金根本欺負租屋族，一房型租金5100元到5500元，這是打5折的價格，他查租屋網站，附近一房型租金行情，7.9坪4999元、12.5坪5499元都沒有打折，這樣算下來，社宅一房型租金若沒打折要破萬元，打折打辛酸的嗎？

都發局長黃文彬說，社宅都是新房子，不動產估價評定有一定的公式，且有90％入住率，漏水有在改善了，社宅都是新成屋，還附冷氣、熱水器、瓦斯爐、床鋪等家具。

蔡耀頡不認同地說，入住超過90％，就代表市民負擔得起？陳政顯質疑居住品質說，太平育賢段是8個月的新成屋，今年梅雨季後有10幾戶漏水，外面租屋品質都沒那麼差，房子怎麼蓋的？外面租屋也都有「附家具」，價格和周邊租屋行情一樣，就不合理，要求都發局重新檢討租金。

台中市住宅處表示，育賢段位於新光重劃區內，緊鄰台74線快速道、太平樹孝商圈，地段、交通、生活機能佳，是全新的房子，租金是經過3家鑑價公司訪查附近租金行情後打折定價，在同樣屋況、屋齡條件下，社會住宅的租金一定比市場價格低。