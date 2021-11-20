快訊

原物料大漲...星巴克也賠錢！統一掛保證：暫無漲價計畫

台中社宅租金打5折和市價一樣 民代嘆「打折打辛酸？」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
藍、綠民代指出，太平育賢段社宅租金太高，一房型打五折的租金和周邊租屋行情一樣，欺負租屋族。台中市都發局說，租金經3家鑑價公司估算，依同樣屋況、屋齡條件制訂。圖／台中市都發局提供
藍、綠民代指出，太平育賢段社宅租金太高，一房型打五折的租金和周邊租屋行情一樣，欺負租屋族。台中市都發局說，租金經3家鑑價公司估算，依同樣屋況、屋齡條件制訂。圖／台中市都發局提供

台中市太平育賢段社宅租金惹爭議，藍、綠議員都點出，太平育賢段社宅定價太高，明顯高於豐原安康段、大里光正段、南屯精科段，租金打5折還和周邊區域價格差不多，未來折扣會逐年減少，小資族和小家庭根本存不了錢。台中市都發局長黃文彬說，社宅都是新房子，由不動產估價評定，有一定的公式。

民進黨議員蔡耀頡說，一房型到三房型第1年含管理費，每月租金依房型從5100元到1萬6600元不等，很多民眾反映，相較豐原安康段和大里光正段，租金似乎偏高，且第3年只剩下7折，租金變成6900元到2萬2100元，假設兩夫妻都上班，有1/3要繳房租，怎麼存錢買房？

國民黨議員陳政顯說，太平育賢段租金根本欺負租屋族，一房型租金5100元到5500元，這是打5折的價格，他查租屋網站，附近一房型租金行情，7.9坪4999元、12.5坪5499元都沒有打折，這樣算下來，社宅一房型租金若沒打折要破萬元，打折打辛酸的嗎？

都發局長黃文彬說，社宅都是新房子，不動產估價評定有一定的公式，且有90％入住率，漏水有在改善了，社宅都是新成屋，還附冷氣、熱水器、瓦斯爐、床鋪等家具。

蔡耀頡不認同地說，入住超過90％，就代表市民負擔得起？陳政顯質疑居住品質說，太平育賢段是8個月的新成屋，今年梅雨季後有10幾戶漏水，外面租屋品質都沒那麼差，房子怎麼蓋的？外面租屋也都有「附家具」，價格和周邊租屋行情一樣，就不合理，要求都發局重新檢討租金。

台中市住宅處表示，育賢段位於新光重劃區內，緊鄰台74線快速道、太平樹孝商圈，地段、交通、生活機能佳，是全新的房子，租金是經過3家鑑價公司訪查附近租金行情後打折定價，在同樣屋況、屋齡條件下，社會住宅的租金一定比市場價格低。

社宅 台中市 漏水

延伸閱讀

高雄鳳山2社宅開工 蔡總統：中央地方合作典範

營建工地可掛謝金燕購物節廣告？ 中市議員：我來當廣告天使

盧秀燕喊社宅5000戶達標 中市議員批不可取、搶功又膨風

八大復業消費要帶疫苗卡 至少打一劑否則最高罰30萬

相關新聞

台中社宅租金打5折和市價一樣 民代嘆「打折打辛酸？」

台中市太平育賢段社宅租金惹爭議，藍、綠議員都點出，太平育賢段社宅定價太高，明顯高於豐原安康段、大里光正段、南屯精科段，租...

離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

彰化一名社福人員離開原本任職的身障單位後，今年向縣府申訴當初被要求以「親屬」名義回捐薪資，縣府勞資調解，機構付給當事人和...

申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

彰化縣肉雞和蛋雞的飼養隻數比全台人口還多，半數沒自有雞糞處理場，近年環保意識提升，養雞業者都面臨處理雞糞產生空汙甚至無處...

彰化縣首座音樂主題兒童公園今啟用 親子共遊好開心

期待已久，彰化縣也是社頭鄉的第一座音樂主題公園「社頭鄉DoReMi音樂城堡」今天開幕，數百名兒童湧入玩各種音樂遊具，鄉公...

推動中火減煤 盧秀燕：與聯合國氣候峰會趨勢相符

願景工程基金會與理律法律事務所今合辦「氣候危機行動論壇」，台中市長盧秀燕出席分享台中治理對策與成果。盧秀燕說，台中市推動...

影／疫情趨緩碰上好天氣 民爆棚逛台中農遊市集

台灣疫情逐漸趨緩，台中市豐原區農會今在豐原區舉辦「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動，周六上午碰上好天氣，親子開心出遊逛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。