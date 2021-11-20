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彰化縣首座音樂主題兒童公園今啟用 親子共遊好開心

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
社頭鄉公所禮聘兒兒童遊戲表演工作人員帶起DoReMi音樂城堡啟用的首日活動，也帶來全場歡笑。圖／社頭鄉公所提供
社頭鄉公所禮聘兒兒童遊戲表演工作人員帶起DoReMi音樂城堡啟用的首日活動，也帶來全場歡笑。圖／社頭鄉公所提供

期待已久，彰化縣也是社頭鄉的第一座音樂主題公園「社頭鄉DoReMi音樂城堡」今天開幕，數百名兒童湧入玩各種音樂遊具，鄉公所安排小彈表演泡泡音樂精靈互動劇場，為歡樂空間注入歡笑與活力，期待開幕的每天都有小朋友來玩，發揮音樂主題公園的功能。

社頭鄉Do Re Mi音樂城堡社結合音樂元素與兒童遊具，打造亮麗繽紛的遊戲世界，未開幕先轟動，今天城堡各空間爆滿，鄉立幼兒園負責開幕表演，幼童表演「祥獅燈舞樂昇平」舞蹈，讓原本熱鬧的會場更是人聲、音樂聲鼎沸。

鄉長劉錦昌表示，鄉公所動支自有經費約600萬元，利用鄉內閒置空間興建DoReMi音樂城堡，針對兒童需求一再修改設施，今年初完工不久遇到新冠肺炎疫情升溫，暫緩開放，他認為最近天氣涼爽適合戶外遊戲，今天啟用DoReMi音樂城堡，希望打造社頭鄉新地標。

DoReMi音樂城堡以城堡概念建構主題性公園，城堡入口意象繽紛活潑，城堡內步道像鋼琴琴鍵，有一大片綠意盎然草地，草地上設置音樂塗鴉牆、傳聲筒、打擊鼓及鐵琴等互動型音樂兒童遊具，另有旋轉音樂球讓孩童體驗樂器遊具的趣味。

社頭鄉 新冠肺炎

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