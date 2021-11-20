影／疫情趨緩碰上好天氣 民爆棚逛台中農遊市集

台灣疫情逐漸趨緩，台中市農業局今在豐原區舉辦「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動，周六上午碰上好天氣，親子開心出遊逛10多攤在地果農市集，購物集點還能兌換書籍，相當熱鬧。農業局也頒發110年度台中市優質椪柑競賽頒獎，今年椪柑王由果農劉尚瑋摘下。

農業局今在豐原區田心公園舉辦「110年度台中市優質椪柑評鑑競賽」、「友善農業小小農夫（學童）市集親子產銷活動」、「三章一Q在地優質農特產品展售會」、「柑橘米布丁可麗餅捲親子DIY」等系列內容，疫情趨緩加上天氣晴朗，不少家庭到場逛市集，以行動支持在地果農優質產品。

農業局局長蔡精強表示，台中市豐原、神岡、東勢、石岡等地區出產椪柑，質好味美，今年期許次級品加工上推2千噸、鮮果椪柑外銷東南亞與日本1000噸，尤其汶萊指定進口豐原區椪柑，可見果農栽種品質穩定，深受國際肯定。

「東西在地最好吃！」豐原區農會總幹事蔡森揚表示，果農用心栽種椪柑，農會努力將次級品椪柑製作成果醬、果汁，去年推出椪柑汁深受好評，今年將持續增產，穩定市場供銷平衡。

立委江啟臣則提醒，現在全球氣溫變化，他呼籲農業單位盡早做出防範，減少農損，例如現在已有果農將芭樂移往和平區、甜柿移往梨山地區栽種，這都是氣候升溫下影響農業層面，農業相關單位要盡早防範，並替農民規劃可行方案，減少農損。