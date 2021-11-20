快訊

第15輪疫苗開放AZ、BNT及莫德納 11/23起分流預約

本土再+0！今增境外4例含3例突破性感染 無死亡個案

影／疫情趨緩碰上好天氣 民爆棚逛台中農遊市集

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農業局現場頒發「110年度台中市優質椪柑競賽」，今年的椪柑王由豐原區農會劉尚瑋(中)摘下，第二名為石岡區農會陸浩振、神岡區農會王畇蓁，第三名為豐原區農會游博文、朱銘祥、東勢區農會劉竑志。記者林佩均／攝影
農業局現場頒發「110年度台中市優質椪柑競賽」，今年的椪柑王由豐原區農會劉尚瑋(中)摘下，第二名為石岡區農會陸浩振、神岡區農會王畇蓁，第三名為豐原區農會游博文、朱銘祥、東勢區農會劉竑志。記者林佩均／攝影

台灣疫情逐漸趨緩，台中市農業局今在豐原區舉辦「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動，周六上午碰上好天氣，親子開心出遊逛10多攤在地果農市集，購物集點還能兌換書籍，相當熱鬧。農業局也頒發110年度台中市優質椪柑競賽頒獎，今年椪柑王由果農劉尚瑋摘下。

農業局今在豐原區田心公園舉辦「110年度台中市優質椪柑評鑑競賽」、「友善農業小小農夫（學童）市集親子產銷活動」、「三章一Q在地優質農特產品展售會」、「柑橘米布丁可麗餅捲親子DIY」等系列內容，疫情趨緩加上天氣晴朗，不少家庭到場逛市集，以行動支持在地果農優質產品。

農業局局長蔡精強表示，台中市豐原、神岡、東勢、石岡等地區出產椪柑，質好味美，今年期許次級品加工上推2千噸、鮮果椪柑外銷東南亞與日本1000噸，尤其汶萊指定進口豐原區椪柑，可見果農栽種品質穩定，深受國際肯定。

「東西在地最好吃！」豐原區農會總幹事蔡森揚表示，果農用心栽種椪柑，農會努力將次級品椪柑製作成果醬、果汁，去年推出椪柑汁深受好評，今年將持續增產，穩定市場供銷平衡。

立委江啟臣則提醒，現在全球氣溫變化，他呼籲農業單位盡早做出防範，減少農損，例如現在已有果農將芭樂移往和平區、甜柿移往梨山地區栽種，這都是氣候升溫下影響農業層面，農業相關單位要盡早防範，並替農民規劃可行方案，減少農損。

農業局現場頒發「110年度台中市優質椪柑競賽」，今年的椪柑王由豐原區農會劉尚瑋摘下，第二名為石岡區農會陸浩振、神岡區農會王畇蓁，第三名為豐原區農會游博文、朱銘祥、東勢區農會劉竑志。

台灣疫情趨緩加上天氣晴朗，不少民眾舉家參加台中市農業局舉辦的「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動。記者林佩均／攝影
台灣疫情趨緩加上天氣晴朗，不少民眾舉家參加台中市農業局舉辦的「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動。記者林佩均／攝影
農業局現場頒發「110年度台中市優質椪柑競賽」，今年的椪柑王由豐原區農會劉尚瑋摘下，第二名為石岡區農會陸浩振、神岡區農會王畇蓁，第三名為豐原區農會游博文、朱銘祥、東勢區農會劉竑志。記者林佩均／攝影
農業局現場頒發「110年度台中市優質椪柑競賽」，今年的椪柑王由豐原區農會劉尚瑋摘下，第二名為石岡區農會陸浩振、神岡區農會王畇蓁，第三名為豐原區農會游博文、朱銘祥、東勢區農會劉竑志。記者林佩均／攝影

椪柑 農會 台中市

延伸閱讀

秋冬來台中山城泡湯、採果 五大特色農遊路線出爐

歷經2年半施工　國4豐原端西行入口提前在11月26日通車

2022國旅大爆發 台南休閒農遊搶進台中

台中環山南湖溪2號吊橋明年動工 果農不再坐流籠心驚驚

相關新聞

離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

彰化一名社福人員離開原本任職的身障單位後，今年向縣府申訴當初被要求以「親屬」名義回捐薪資，縣府勞資調解，機構付給當事人和...

申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

彰化縣肉雞和蛋雞的飼養隻數比全台人口還多，半數沒自有雞糞處理場，近年環保意識提升，養雞業者都面臨處理雞糞產生空汙甚至無處...

影／疫情趨緩碰上好天氣 民爆棚逛台中農遊市集

台灣疫情逐漸趨緩，台中市農業局今在豐原區舉辦「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動，周六上午碰上好天氣，親子開心出遊逛1...

「南投玩很大」抽最大獎 他2萬元買茶抱回50萬現金

南投縣振興五倍券加碼「南投玩很大」活動，今天在「北港溪溫泉嘉年華」抽出最大獎，得主林先生也是南投縣民，他花2萬多元買茶，...

大品有氣勢小品可愛 全國百萬盆栽精品今起免費看

今年台灣發生新冠肺炎本土疫情，民眾宅在家，適合居家栽植的小品盆栽特別受歡迎，一連26年舉辦的全國華風盆栽展今年小品陳列組...

2021台中市夢想盃少棒賽開幕 社區孩子展笑顏上場揮棒

台中市夢想三級棒球協會與大神岡社區棒球聯盟舉辦「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，該賽事是以社區棒球隊為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。