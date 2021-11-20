「南投玩很大」抽最大獎 他2萬元買茶抱回50萬現金

南投縣振興五倍券加碼「南投玩很大」活動，今天在「北港溪溫泉嘉年華」抽出最大獎，得主林先生也是南投縣民，他花2萬多元買茶，今天抱回50萬元現金，大呼「超幸運」。南投縣長林明溱也邀請全國民眾到南投賞景泡好湯，嚐美食、咖啡，還能消費抽大獎。

北港溪溫泉嘉年華今天在在泰雅渡假村登場，林明溱宣布「南投玩很大·千千萬萬獎不完」活動登錄金額已達2億6百多萬元，登錄筆數80多萬筆，並抽出首位50萬元及30萬元現金得主，並與50萬元現金幸運得主林先生電話連線。

林先生說，他是從縣長臉書得知五倍券加碼活動，花了2萬多元買茶葉，就趕快上網登錄，能幸運獲得50萬元大獎，真的很高興。林明溱說，縣府配合振興券，推出「南投玩很大」活動，10月到明年4月在南投消費200元，就可參加現金抽獎，還可以抽總統套房等旅遊福袋，好康獎不完。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇迎接參加溫泉嘉年華的遊客，不少親子也把握機會全家體驗泡湯。北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，配合北港溪溫泉嘉年華，泰雅渡假村20、21日開放民眾下午4時前免門票入園，北港溪溫泉區橫跨國姓鄉以及仁愛鄉，泉質為弱鹼碳酸泉水質絕佳，可泡湯也可飲用。

21日還有「溫泉養生健走趣」，民眾可以走拜訪北圳步道、拱型水橋、懷舊水車、糯米橋後折返回程，於山野綠意中，呼吸自然芬多精，進行一場山林人文古蹟巡禮，健走活動從早上7時入園，參加即可享報名好禮及完賽證書，額滿為止。