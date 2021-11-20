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大品有氣勢小品可愛 全國百萬盆栽精品今起免費看
今年台灣發生新冠肺炎本土疫情，民眾宅在家，適合居家栽植的小品盆栽特別受歡迎，一連26年舉辦的全國華風盆栽展今年小品陳列組合與大品、小品盆栽得獎作品，同在一條參觀路線，讓民眾不錯過，在家也能比照擺設增進居家情趣。
中華盆栽藝術全國總會今天到11月28日，在彰化溪州公園舉辦全國華風盆栽展，同場加演中華雅石藝術總會「第三屆第二次全國會員雅石成果展─2021心靈石語•珍囍石間」，數以百件雅石、樹木盆栽，造型千奇百怪，令觀眾大飽眼福。
中華盆栽藝術全國總會理事長李庭儀表示，中華盆栽藝術全國總會第26回盆栽展一連舉辦26年，今年展出來自金門、澎湖等全國各地會員的150件精品，盆栽枝葉經過精細形塑，都是一時之選，值得細細品味。
第三屆第二次全國會員雅石成果展─2021心靈石語•珍囍石間，由中華雅石藝術總會總會長許效舜帶領的團隊策展，除了全台各縣市雅石協會會員及名家不吝提供珍藏的200多件石件精品，還有特別創意空間展出10多件作品。
彰化縣樹石藝術協會副總幹事朱彥舟說，盆栽都經過長期栽培和形塑，例如得獎作品往往需要30多年細心照顧才有現今形態，此外，疫情期間小品盆栽格外受喜愛，今年小品陳組作品在得獎盆栽之間，顯而易見。
縣長王惠美等地方首長、前立法委員鄭汝芬，及中華盆栽藝術全國總會理事長李庭儀、榮譽理事長萬景藝苑董事長陳蒼興、榮譽會長顏明道等人，今天上午參觀盆栽展及雅石展，王惠美說，中華盆栽藝術全國總會給合22區選出150件精品，盆栽造型或盤根錯結或蒼勁清逸，件件都在水準以上，堪稱世界級，有的價值逾百萬元，另有雅石展也是展覽珍貴石頭，價值不菲，都很值得一看。
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