2021台中市夢想盃少棒賽開幕 社區孩子展笑顏上場揮棒

台中市夢想三級棒球協會與大神岡社區棒球聯盟舉辦「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，該賽事是以社區棒球隊為主，讓小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，也能在正規的球場上享受到棒球的樂趣。主辦單位宣布活動開始，小球員興奮將球帽拋向空中，象徵夢想起飛。

台中市夢想三級棒球協進會理事長林琦閔表示，社區棒球隊是推廣台灣棒球運動的第一步，讓孩子從小養成戶外運動、打棒球的習慣，感受棒球的魅力，同時增進親子互動。

立法委員楊瓊瓔致詞指出，當初尋找神岡棒球場看了許多地方，今天終於順利落腳，看到社區小朋友開心的打球，他們的笑容是最彌足珍貴的。

本賽事計有12支球隊參與，台中市就有7支社區棒球隊參與，年齡分別在國小四年級到國中一年級，因原本賽事規劃在今年暑假舉辦，受新冠疫情影響延宕至今，特別將國一生納入，讓這些並非體育科班的孩子能有出賽機會。

特別的是，參賽的「基隆家扶社區棒球隊」由基隆家扶中心的孩子組成，基隆家扶中心霜逸祥社工表示，透過棒球建立孩子的自信心，藉由棒球所隱含的意義，既使是強打者，都還是9位球員中的其中一位，要靠共同團結合作才能贏得比賽，讓家扶孩子攜手面對未來挑戰。

為讓賽事培育基層球員宗旨拓展出去，協會結合神岡、豐原在地廠商，以及台中市沙鹿區北勢國中，共同捐贈台中市8所基層棒球學校球具，包括東山高中女子壘球隊。同時，也贈與本次參賽社區球隊練習球棒，期許他們能揮出夢想的全壘打。