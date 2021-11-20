快訊

第15輪疫苗開放AZ、BNT及莫德納 11/23起分流預約

本土再+0！今增境外4例含3例突破性感染 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021台中市夢想盃少棒賽開幕 社區孩子展笑顏上場揮棒

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，今在正規球場上享受棒球樂趣。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供
小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，今在正規球場上享受棒球樂趣。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供

台中市夢想三級棒球協會與大神岡社區棒球聯盟舉辦「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，該賽事是以社區棒球隊為主，讓小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，也能在正規的球場上享受到棒球的樂趣。主辦單位宣布活動開始，小球員興奮將球帽拋向空中，象徵夢想起飛。

台中市夢想三級棒球協進會理事長林琦閔表示，社區棒球隊是推廣台灣棒球運動的第一步，讓孩子從小養成戶外運動、打棒球的習慣，感受棒球的魅力，同時增進親子互動。

立法委員楊瓊瓔致詞指出，當初尋找神岡棒球場看了許多地方，今天終於順利落腳，看到社區小朋友開心的打球，他們的笑容是最彌足珍貴的。

本賽事計有12支球隊參與，台中市就有7支社區棒球隊參與，年齡分別在國小四年級到國中一年級，因原本賽事規劃在今年暑假舉辦，受新冠疫情影響延宕至今，特別將國一生納入，讓這些並非體育科班的孩子能有出賽機會。

特別的是，參賽的「基隆家扶社區棒球隊」由基隆家扶中心的孩子組成，基隆家扶中心霜逸祥社工表示，透過棒球建立孩子的自信心，藉由棒球所隱含的意義，既使是強打者，都還是9位球員中的其中一位，要靠共同團結合作才能贏得比賽，讓家扶孩子攜手面對未來挑戰。

為讓賽事培育基層球員宗旨拓展出去，協會結合神岡、豐原在地廠商，以及台中市沙鹿區北勢國中，共同捐贈台中市8所基層棒球學校球具，包括東山高中女子壘球隊。同時，也贈與本次參賽社區球隊練習球棒，期許他們能揮出夢想的全壘打。

神岡社區棒球聯盟林媽媽說，自己有三個小孩都在這裡打球，這次能夠透過以球會友，讓孩子跟來自不同地方的朋友一起玩最愛的棒球，這會是孩子最美好的回憶。

「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，主辦單位宣布活動開始，小球員興奮將球帽拋向空中，象徵夢想起飛。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供
「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，主辦單位宣布活動開始，小球員興奮將球帽拋向空中，象徵夢想起飛。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供
小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，今在正規球場上享受棒球樂趣。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供
小學四年級到六年級熱愛棒球的孩子，今在正規球場上享受棒球樂趣。圖／台中市夢想三級棒球協進會提供

台中市 夢想 基隆

延伸閱讀

拍好照為行銷加分 金山農友跟上時代腳步

板橋油庫口社區產權複雜 等11年終盼到都更

金大下鄉推社區AI科技體驗 老幼共學玩得超開心

南投市五社區大旗艦計畫 阿公、阿嬤秀歌舞活力十足

相關新聞

離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

彰化一名社福人員離開原本任職的身障單位後，今年向縣府申訴當初被要求以「親屬」名義回捐薪資，縣府勞資調解，機構付給當事人和...

申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

彰化縣肉雞和蛋雞的飼養隻數比全台人口還多，半數沒自有雞糞處理場，近年環保意識提升，養雞業者都面臨處理雞糞產生空汙甚至無處...

影／疫情趨緩碰上好天氣 民爆棚逛台中農遊市集

台灣疫情逐漸趨緩，台中市農業局今在豐原區舉辦「農遊好米‧蔥滿好橘 豐原揪柑心」活動，周六上午碰上好天氣，親子開心出遊逛1...

「南投玩很大」抽最大獎 他2萬元買茶抱回50萬現金

南投縣振興五倍券加碼「南投玩很大」活動，今天在「北港溪溫泉嘉年華」抽出最大獎，得主林先生也是南投縣民，他花2萬多元買茶，...

大品有氣勢小品可愛 全國百萬盆栽精品今起免費看

今年台灣發生新冠肺炎本土疫情，民眾宅在家，適合居家栽植的小品盆栽特別受歡迎，一連26年舉辦的全國華風盆栽展今年小品陳列組...

2021台中市夢想盃少棒賽開幕 社區孩子展笑顏上場揮棒

台中市夢想三級棒球協會與大神岡社區棒球聯盟舉辦「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」今開幕，該賽事是以社區棒球隊為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。