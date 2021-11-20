南投縣殯葬設施不足 縣立殯儀館最快2年完成擴建
南投縣幅員廣大，僅有兩座公立殯儀館，空間不足且設備老舊，居民反映要求縣府應興建殯儀館，並改善殯葬設施。南投縣民政處表示，鄉鎮公所曾提報興建殯儀館地點，但居民強力反對，興建殯儀館不易，縣府將先擴建縣立南投殯儀館，最快113年完成，增加殯葬使用空間。
南投縣民過去舉辦喪禮常設在自宅，但近年國人殯葬觀念改變，喪禮改在殯儀館舉辦越來越多，但全縣僅有南投市縣立殯儀館和名間鄉立殯儀館，另有草屯大乘寶塔附設殯儀館、名間鄉皇穹陵兩座私立殯儀館，民眾申請使用相當不便，要求縣府應對社會形態轉變，應在各鄉鎮興建殯儀館並更新設施，滿足治喪需求，也讓往生者人生最後一站走的有尊嚴。
南投縣民政處長吳燕玲說，縣府為滿足殯葬需求，曾訂定「南投縣臨時性殯儀館設置管理自治條例」，希望開放設置臨時性設施，滿足各鄉鎮民眾治喪需求，但內政部以牴觸「殯葬管理條例」拒絕。
縣府也召集各鄉鎮市公所開會，請鄉鎮公所尋覓適當地點，規劃興建殯儀館、禮廳及靈堂設施，雖然有公所提報規畫地點，但因居民強力反對興建殯葬設施，面對居民抗爭興建殯儀館並不容易。
南投縣民政處表示，縣立殯儀館興建已經40年，禮廳及靈堂設施不足，小靈堂不敷使用，民眾申請使用得大排長龍，縣府將改善縣立殯儀館設施，對於道路破損、冰櫃更新，禮廳冷氣設備也全面更新。另外
擴建縣立殯儀館，增設32間小靈堂等設施，已經預計月底開標，如果順利可望在113年完成，減輕殯葬設施不足問題。
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