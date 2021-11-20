彰化縣禽畜產品今起接力行銷 場場都有萬元大獎

彰化縣是全台第一禽肉生產大縣、養豬頭數排名第三，相關行銷活動以前分散各月份，今年整合在年底一連4周接力舉辦，今天在溪州公園揭開序幕，禽肉打頭陣，60個攤位展售禽肉產品及彰化各項農特產品，不但縣民參觀，外地民眾也搭乘遊覽車來逛市集。

縣政府首次結合陸禽與水禽兩大產業，今天上午9點到下午4點在溪州公園舉辦「110年彰化雞同鴨賞禽品節」，現場分為舞台區和攤位區，舞台區歌舞不停，攤位區展售雞鴨鵝禽肉產品之外，還有當季蔬果及產品、DIY互動、公益宣導等六大區，民眾持集點卡買農特產品、捐發票、參加禽品知識測驗、政令宣導集點數之後換取品嘗券，每張券領取一份禽肉蛋料理組合套餐，好康吸引民眾，溪州公園停滿遊客車輛。

縣長王惠美說，彰化縣養雞和鴨鵝在養隻數2965萬隻，肉雞和蛋雞的產值164億元，水禽產22億元，二者合計總產值全國第一，相關行銷活動過去分散在各月份舉辦，今年集中在年底連續4個周休假日，場場精彩，產品豐富多樣，加深民眾對禽畜產業大縣彰化的印象。

雞同鴨賞禽品節今天開幕，下周（11月28日）在溪湖糖廠舉辦彰化御品咩咩羊肉節，12月4日到社頭鄉果菜批發市場辦理彰上名豬豚肉節，12月11日至12日田中鎮望高瞭是彰化乳牛節，每場活動都有專屬QR-code可掃瞄填寫資料參加抽獎。