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離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
立委陳椒華（中）昨舉行「杜絕新型薪資回捐手法；保障社福人員工作權益」記者會。記者曾吉松／攝影
立委陳椒華（中）昨舉行「杜絕新型薪資回捐手法；保障社福人員工作權益」記者會。記者曾吉松／攝影

彰化一名社福人員離開原本任職的身障單位後，今年向縣府申訴當初被要求以「親屬」名義回捐薪資，縣府勞資調解，機構付給當事人和解金5萬元，社會處也依評鑑要點對該身障單位扣分，將損失兩年補助款約20萬元。

該社福人員在2017至2018年間以家屬名義從薪資中每月捐款給單位，今年5月時向縣府申訴被要求回捐，社會處指出，啟動調查後雙方各說各話，雖難釐清當時是否「自願」捐款，但單位最後退回當事人所捐款項達成調解。

縣府社會處長王蘭心說，縣內社福服務皆有賴各社福人員付出努力，嚴禁社福界薪資回捐陋習，2019年起縣府針對社工人員執業環境安全及勞動條件進行輔導及查核，該單位長期照顧身障孩子盡心盡力，服務受肯定，不希望這次風波對他們造成打擊。

該單位從2019年起抽查都未有員工以自身或家人名義捐款情形，針對這起申訴案縣府依「彰化縣身心障礙福利團體績效評核要點」做處分，該單位的年度補助將受影響，王蘭心說，社福機構若有薪資回捐陋習，也會影響承接縣府專案的機會。

「回捐」行為認定困難，衛生福利部將針對「回捐」擬定明確定義及規定，讓地方政府有所遵循。有社福人員指出，過去大型、傳統的社福機構在招聘新人時，常會要求簽署自願回捐的同意書，或員工代表參加聯席會議等須回捐出席費、車馬費等，但近來社工、照服員大缺，要求回捐的情形減少，

社工也說，機構不能仰賴單一經費來源，要有自給自足能力，公部門委託民間專案也應給中小型社福機構機會，單位經營穩定，這種「不樂之捐」狀況也能改善。

薪資 捐款 社工

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