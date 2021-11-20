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申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣蛋雞飼養隻數和家數都是全台第一，籠飼產生雞糞需要專人處理。記者簡慧珍／攝影
彰化縣蛋雞飼養隻數和家數都是全台第一，籠飼產生雞糞需要專人處理。記者簡慧珍／攝影

彰化縣肉雞和蛋雞的飼養隻數比全台人口還多，半數沒自有雞糞處理場，近年環保意識提升，養雞業者都面臨處理雞糞產生空汙甚至無處去的難題，要申請密閉式雞糞堆肥場也被強烈抗議，相當苦惱，縣政府透過中央畜產會補助業者相關設施，希望用科技除臭說服民眾。

彰化縣家禽民間團體人員今天到溪州公園出席「110年雞同鴨賞禽品節」，縣長王惠美談到彰化縣家禽家畜飼養數量全台最多，市售每兩顆雞蛋就有1顆來自彰化縣畜牧場。

「總不能只要雞生蛋長肉，不要雞拉屎。」彰化縣養雞協會理事長謝文龍在會後表示，彰化縣肉雞和蛋雞的飼養業者都有必須改變的意識，都願意投入成本處理雞糞，像他在自家養雞場興建密閉式雞糞處理場，很多業者有心設置，卻遭遇民眾強烈抗議和抗爭，令人遺憾。

已有業者申請在田尾鄉、竹塘鄉設置密閉除臭雞糞集中處理場，田尾鄉被嚴重抗議，竹塘鄉的尚未公開，民情反應不明。養雞協會理事長謝文龍說，請民眾給時間，讓業者證明真的願意改善和處理，不要還沒做就直覺式反彈，如果都不做，就都沒改善的機會。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，合法且不會被抗議的雞糞處理場不多，養雞業者都要排隊請代清運處理業者載走雞糞，肉雞場還好，可播灑粗糠和酵素減少雞場內的雞糞臭味，蛋雞場以籠飼居多，要請專人清除雞糞，希望政府協助雞糞處理場化解抗爭和輔導設置，創造養雞業者、居民和環境的三贏。

縣政府農業處統計，截至今年，彰化縣蛋雞場887場、飼養約2000隻，肉雞場409場、飼養約650萬隻，合計約2650萬隻，農業處調查全部養雞場約半數自行處理雞糞，部分興建新式密閉除臭處理場，仍有為數不少的傳統翻堆場。

農業處長邱奕志說，養豬業者有輔導基金補助豬糞尿處理設備，彰化縣獲補助2.2億元，但家禽業者沒專款補助，目前透過中央畜產會依設備項目補助1/3到1/2費用，農業處請業者盡量在生產密集區申請設置雞糞處理場，最好在芳苑和大城兩鄉，申設前做好敦親睦鄰，避免影響附近居民的生活。

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