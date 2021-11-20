中捷這一站每天傳出清脆交響曲 白鶺鴒鳥齊聚晚點名

台中捷運綠線除了每日乘載旅客通勤，也成為鳥類生態的一環。一群來自北方的嬌客「白鶺鴒鳥」，每天趁著太陽下山前，悄悄地在捷運文心崇德站隔音牆上「晚點名」，入夜後才飛進夜棲地點。中捷公司說，白鶺鴒鳥夜棲行為在冬季特別明顯，有興趣的旅客們不訪來趟捷運生態之旅，靜心觀賞白鶺鴒鳥「晚點名秀」。

中捷公司觀察，每年9月至隔年3月，成群的白鶺鴒鳥每天在太陽下山前，四處紛紛飛齊聚到捷運文心崇德站北端的隔音牆上，一起等待天黑，清脆的聲音此起彼落，在喧囂的城市裡唱著自己的交響曲。

為了瞭解白鶺鴒鳥的習性，台中捷運公司向中興大學動物行為及保育研究室莊銘豐老師請益，了解白鶺鴒鳥每年秋季至隔年春季會在台灣過冬，特別在12月至2月是尖峰期，常在開闊田野、道路、屋頂、溝渠、河床、河堤、池邊及校園操場活動。

白鶺鴒鳥通常在日落時分聚集，因喜愛於燈火通明的地方過夜，常成群棲息於市區大廈頂樓，隨著天色漸暗陸續飛至一旁高大的行道樹上，各自整理羽毛，再將頭後轉插入翼下睡覺。

中捷表示，白鶺鴒鳥衍生的排遺不影響捷運站隔音牆的功能，基於保育觀念，公司選擇與其共存，不將其驅趕，定時用高壓清洗機沖洗，就能清掉鳥大便，隔音牆表面沒有發生侵蝕生銹情況。

白鶺鴒鳥目前棲息數量約300隻左右，隨著氣候變冷數量應該會再增加，有興趣的旅客們，下班時來趟捷運生態之旅，到文心崇德站走走，靜心觀賞白鶺鴒鳥的「晚點名秀」。