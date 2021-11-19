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台中購物節廣告林立 中市府：再確認合法性

中央社 / 台中19日電

台中購物節正在舉辦中，台中市議員鄭功進與周永鴻今天批評，購物節各式違章廣告林立，明顯有違法之虞，市府則表示，是否有經過核准及觀感問題，後續將進行確認。

市議員鄭功進、林祈烽、施志昌、周永鴻等人今天在市議會業務質詢中指出，今年的台中購物節，檔期剩不到20天，看不到代言人謝金燕的身影，卻先看到各式違章廣告林立，市府明顯帶頭違法，做最壞示範，只許州官「購物」，不許百姓「廣告」的行為，應該儘速全面下架。

鄭功進表示，近日接獲很多民眾反映，在74號道路上「官版」違章廣告如雨後春筍般不斷冒出，就連使照都還未取得的工地鷹架上，都能看到高掛台中購物節的各式行銷廣告，究竟是台中市都發局刻意的放任不作為，還是台中市政府最新推出特許機制，若違法就應全面下架，不要做最壞示範。

市府都發局回應指出，依據台中市施工管制辦法規定，全圍籬、安全走廊及帆布護籬等設施，不得設置與工程無關的任何廣告。但配合政府公益性活動並經都發局核准者，不在此限。鄭功進所反映的廣告，是否有經過核准及觀感問題，後續將再進行確認。

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