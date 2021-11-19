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北部廢棄物丟貓羅溪河床焚燒 火勢撲滅赫見醫院文件

中央社 / 彰化19日電

彰化縣芬園鄉貓羅溪河床日前發生火警，彰化縣消防局將火撲滅後，發現殘骸有來自部立台北醫院的文件資料，懷疑是廢棄物清理業者在北部收垃圾後運到中南部丟棄焚燒。

彰化縣消防局日前接獲報案指稱，彰化芬園鄉貓羅溪利民橋附近發生火警，消防員到場後撲滅火勢，在現場發現印有衛福部立台北醫院字樣的文件資料、點滴袋以及沙發等大型家用廢棄物。

消防局人員懷疑，這些廢棄物疑似為清理回收業者在北部收垃圾後，將垃圾運到中南部空曠的河床或空地丟棄焚燒，造成貓羅溪河床常被人亂倒垃圾或是廢棄物焚燒後造成空氣污染。

彰化芬園鄉長林世明接受媒體聯訪時說，貓羅溪因地處偏僻，人煙稀少，也沒有監視器，如果有不法業者偷倒廢棄物，很難稽查，而且河川地由河川局管轄，每年都會向河川局建議裝設監視器，不過由於範圍很大，恐怕要裝設不少監視器才能阻止業者在河川地亂倒垃圾。

廢棄物 台北醫院

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