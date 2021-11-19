北部廢棄物丟貓羅溪河床焚燒 火勢撲滅赫見醫院文件
彰化縣芬園鄉貓羅溪河床日前發生火警，彰化縣消防局將火撲滅後，發現殘骸有來自部立台北醫院的文件資料，懷疑是廢棄物清理業者在北部收垃圾後運到中南部丟棄焚燒。
彰化縣消防局日前接獲報案指稱，彰化芬園鄉貓羅溪利民橋附近發生火警，消防員到場後撲滅火勢，在現場發現印有衛福部立台北醫院字樣的文件資料、點滴袋以及沙發等大型家用廢棄物。
消防局人員懷疑，這些廢棄物疑似為清理回收業者在北部收垃圾後，將垃圾運到中南部空曠的河床或空地丟棄焚燒，造成貓羅溪河床常被人亂倒垃圾或是廢棄物焚燒後造成空氣污染。
彰化芬園鄉長林世明接受媒體聯訪時說，貓羅溪因地處偏僻，人煙稀少，也沒有監視器，如果有不法業者偷倒廢棄物，很難稽查，而且河川地由河川局管轄，每年都會向河川局建議裝設監視器，不過由於範圍很大，恐怕要裝設不少監視器才能阻止業者在河川地亂倒垃圾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言