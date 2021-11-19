影／江啟臣帶隊會勘東豐快、豐潭段 要求如期如質完工

台中市東豐快速道路與國四豐潭段是山城居民交通兩大重要工程，立委江啟臣今與相關單位進行會勘，東豐快已完成2場公聽會，進行第3標細部規劃設計，力拼明年上半年復工；國四豐潭段豐原端西行入口銜接國道四號將在本月26日開放通車，東行出口至豐勢路預計明年6月開放。江啟臣強調，山城居民無法再等，兩大工程務必如期如質完工。

立委江啟臣與市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒等人今日邀集交通部高公局、建設局、豐原區公所、東勢區公所等各級單位前往國道四號C711標進行會勘，江指出，他上任以來爭取國道四號豐原潭子段與東豐快速道路就是首要目標。

國四豐潭段工程爭取超過300億經費，106年開始動工，全長約11公里，沿途貫穿3座隧道，目前整體工程進度約87.52%，由於施工期間挖到新石器時代朴子文化遺址，造成工期展延，預計112年初完工通車。

東豐快全長9.6公里，爭取約130億經費，目前已完成2場用地取得公聽會，現正進行第3標細部設計作業，力拚明年上半年復工。

國四豐潭段目前C711標工程進度已達88.57%，豐原端西行入口銜接國道四號將於本月26日開放通車，東行出口至豐勢路預計明年6月開放。江提到，C715標已完工，C711至C714等四標進度也已超過80%，請高公局再加把勁，在安全合法的前提下全力推進工程。

另，針對東豐快速道路，江啟臣說，希望工程不要再拖延，市府拿出魄力加速進行。目前第4及第5標工程已於107年完成，現正執行第3標細部設計，後續將銜接完工之鯉魚脊背橋，串聯至石岡區台3線。

有關東豐快與豐潭段立交共構問題，江啟臣現場要求中央地方主管機關針對車流量與在地需求進行完整評估，朝有效紓解車流、不讓平面道路堵車為目標。