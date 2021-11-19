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百歲集集車站迎虎年 認養流浪橘貓成地方貓站長

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮長陳紀衡（右）與集元果觀光工廠經理黃稚淋（中）合力，下午共同攜手認養1隻流浪橘貓，未來規畫小橘貓擔任集集火車站的貓站長。圖／集集鎮公所提供
集集鎮長陳紀衡（右）與集元果觀光工廠經理黃稚淋（中）合力，下午共同攜手認養1隻流浪橘貓，未來規畫小橘貓擔任集集火車站的貓站長。圖／集集鎮公所提供

適逢2022虎年，同時是集集火車站100歲生日，集集鎮長陳紀衡與集元果觀光工廠經理黃稚淋合力，下午前往公立南投動物收容所，「領養代替購買」共同攜手認養1隻流浪橘貓，並在南投縣家畜疾病防治所的指導下，規畫小橘貓擔任集集火車站的貓站長，是繼去年高捷橋頭糖廠站「蜜柑」駐點後，全台首隻鐵道貓站長。

鎮長陳紀衡表示，為虎年與集集車站百歲暖身，加上鎮上將舉辦以石虎為主題的鄉土燈會，與集集定向尋寶活動，而貓與石虎同為貓科，體型相似，常被民眾誤認，但比起貓的高人氣，瀕臨絕種的石虎較少被關注，因此希望能以集集鎮公所的名義，與集元果共同領養流浪貓，並透過貓站長的人氣加持，吸引更多愛護動物的人關心；待小橘貓熟悉新環境後，就會將任命牠正式就任集集火車站貓站長，並且對外亮相。

集元果經理黃稚淋表示，與鎮長同樣重視流浪貓犬與石虎保育，建立用認養代替不棄養，因而決定攜手收編流浪橘貓，打造溫暖貓屋進駐鐵道倉庫，並訓練工作人員妥善照顧牠的食宿、清潔，同時對外徵求民眾參與小橘貓的命名，同時也能配合鎮公所推出一系列的石虎主題活動，包括鄉土燈會與集集定向尋寶，喚醒民眾對石虎保育的關心。

南投縣家畜疾病防治所表示，這隻被領養的小橘貓，是今年10月由名間民眾捕獲，送交南投動物收容所，目前已完成絕育；橘貓入所後，因個性溫馴且親人，特別留牠等待有緣人領養，幸得集集鎮公所青睞，還能擔任集集火車站的貓站長，所內同仁都相當開心小橘貓有好的歸宿。

集元果觀光工廠經理黃稚淋，下午與集集鎮長陳紀衡共同攜手認養1隻流浪橘貓，未來規畫小橘貓擔任集集火車站的貓站長。圖／集集鎮公所提供
集元果觀光工廠經理黃稚淋，下午與集集鎮長陳紀衡共同攜手認養1隻流浪橘貓，未來規畫小橘貓擔任集集火車站的貓站長。圖／集集鎮公所提供

集集 石虎 火車站

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