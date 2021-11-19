中市25旅宿業通過低碳認證 等同種植26個文心森林公園

台中市觀旅局今舉辦台中市旅館低碳認證授證典禮暨成果發表會，有25家旅館業者通過低碳認證，減碳量更高達2300噸，相當於種植236公頃的樹林，約26個文心森林公園，將持續推廣，實現台中市2050年成為「淨零碳排放」城市。

台中市政府觀光旅遊局自103年度起開始推動「旅館低碳認證計畫」，實施至今已邁入第8年，是全台第一座推動低碳旅館的城市，觀旅局表示，計畫推動至今已累計116家次通過認證，現行有效期內家數為53家。

觀旅局指出，今年度共完成25家旅館低碳輔導與認證，經調查這25家的今年度總計用電量較前一年度減少23%，用水量則減少32%，進一步進行減碳量分析，合計用電與用水減碳量更高達2300噸，相當於種植236公頃的樹林，約26個文心森林公園。

觀旅局表示，隨著環保意識抬頭，低碳永續議題備受重視，今年世界地球日所舉辦的全球領袖氣候峰會，各國達成共識，於2050年達到淨零碳排的目標。

今年度共完成25家旅館低碳輔導與認證，分別為：中科后豐會館、日月千禧酒店、台中富信大飯店、台中金典酒店、米力行旅台中火車站館、余舍行旅、快樂腳旅棧、芭蕾城市渡假旅店、星漾商旅一中館、星漾商旅中清館、風華嚼旅、飛燕城堡度假飯店、神木谷假期大飯店、浮雲客棧旅館、荷米旅居、探索私旅、清新溫泉度假飯店、賀緹酒店、雲端商務旅館、想窩11旅館、愛麗絲國際大飯店、夢想12旅店、綠宿行旅、頭等艙飯店綠園道館，以及隱和旅。