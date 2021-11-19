「南投玩很大」20日首抽50萬 林明溱致電報喜訊

北港溪溫泉嘉年華20日、21日登場，配合活動，南投縣政府今天表示，明天同時舉辦「南投玩很大」抽獎，由縣長林明溱抽出現金50萬元、30萬元等大獎，並當場打電話通知中獎人。

南投縣政府結合交通部觀光局、埔里鎮公所、信義鄉公所、南投縣北港溪溫泉觀光發展協會、東埔溫泉風景區旅遊促進會舉辦南投溫泉季系列活動，其中北港溪溫泉嘉年華20日、21日在泰雅渡假村登場，20日更將抽出「南投玩很大」首次的新台幣50萬元現金大獎。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，政府發放振興五倍券，南投縣政府推出「南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動，全國民眾持今年10月1日至明年4月30日營業地點在南投縣的業者開立發票登錄，就有機會抽現金、好禮，最大獎50萬元，總獎金逾500萬元。

北港溪溫泉嘉年華20日、21日登場，業者特別推出這2天下午4時前免門票入園優惠，北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋告訴中央社記者，疫情趨緩，為鼓勵民眾走出戶外，21日舉辦健走帶領走訪北圳步道、古蹟糯米橋等國姓鄉景點，遊客若還有時間，也能再去附近的川中島、惠蓀林場等，感受北港溪溫泉區風土民情。

李浩瑋說，北港溪溫泉區旅遊軸線資源豐富，溫泉、咖啡、農產品、美食、文化、生態等應有盡有，其中溫泉區內的泰雅溫泉脈源來自合歡山，水質為弱鹼性碳酸氫鈉泉並取得政府認證溫泉標章，是北港溪溫泉區第一家取得標章的溫泉飯店，歡迎來泡好湯。