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市政路延伸土地徵收價格縮水？中市府：程序嚴謹精算

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
市政路延伸從環中路到工業區一路，總長1950公尺，盧秀燕上任後編列33億元，第一期安和路至工業區一路長度約800公尺，所有權人54人，去年底以14億元全數完成土地取得，預計明年動工。圖／台中市建設局提供
市政路延伸從環中路到工業區一路，總長1950公尺，盧秀燕上任後編列33億元，第一期安和路至工業區一路長度約800公尺，所有權人54人，去年底以14億元全數完成土地取得，預計明年動工。圖／台中市建設局提供

台中市政路延伸工程歷經3任市長，第一期安和路到工業一路已完成發包，預定明年中動工。第二標安和路至環中路18日召開土地徵收協議價購會議，綠營民代質疑，前市長林佳龍當初估算49億元徵收，現在縮水剩下33億元，質疑市府用低價徵收民地，地上物拆遷補償也沒有符合物價漲幅。副市長黃國榮說，土地徵收地價評議要經過很嚴謹的程序，也會送內政部進行後續徵收，價格公開透明。

民進黨議員陳淑華說，現在都是實價登錄，成交價格民眾也會找，根據評定市政路地價的相關資料，市府委外辦理估價，估價師查得很遠，查到南屯春社段、台安段等相對偏遠的地區來比較，周邊的成交價格都不查，民眾舉出實價登錄的鄰近土地成交價格，也不採用，評定地價僅約隔鄰土地成交價7成。

副市長黃國榮說，前市長林佳龍的49億元是初估，盧市長上任後召開兩次公聽會，程序相嚴謹，由不動產估價師估價後精算，還要經地政局價格預審，與地價評議委員會審議，有府外專家，他自己親自主持會議，一切公開透明。建設局長陳大田說，民眾若有疑義可反應或向地評會提出複估或複議，市府評定的地價也會送內政部進行後續徵收。

陳淑華還說，現在通膨嚴重，市府工程發包會依營建物價指數調整，甚至追加預算，地主說，目前地上物拆遷補償的查估，是採去年標準，今年營建物價大漲，市府工程發包跟進調漲價格，還追加預算，但徵收土地地上物補償費，卻遠低於現行價格，根本是兩套作業方式。

建設局長陳大田表示，地主的權益絕對不會受損，根據台中市公共工程建築物拆遷補償自治條例，會依營建物價指數調整，若物價有提高，價格就會跟著提高，將根據查估發放當月份物價指數增減進行補償。

市政路延伸從環中路到工業區一路，總長1950公尺，盧秀燕上任後編列33億元，第一期安和路至工業區一路長度約800公尺，所有權人54人，去年底以14億元全數完成土地取得；第二期安和路至環中路長度1150公尺，所有權人348人，以19億元徵收，已有18名地主繳回同意書，協議價購後，所有權人有21天可陳述期。

台中市政路延伸工程歷經3任市長，民進黨議員陳淑華質疑，前市長林佳龍當初估算49億元徵收，現在縮水剩下33億元，質疑市府用低價徵收民地，副市長黃國榮說，評議地價公開透明，還要送內政部徵收。記者喻文玟／攝影
台中市政路延伸工程歷經3任市長，民進黨議員陳淑華質疑，前市長林佳龍當初估算49億元徵收，現在縮水剩下33億元，質疑市府用低價徵收民地，副市長黃國榮說，評議地價公開透明，還要送內政部徵收。記者喻文玟／攝影

土地徵收 內政部 林佳龍

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