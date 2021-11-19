台中電競嘉年華開跑 祭出總獎金39萬元

今年全國運動會列入電競運動，「2021台中電競嘉年華」今天起登場，市府表示，一連3天的賽事，祭出總獎金39萬元，歡迎各界電競好手前來一較高下。

台中電競嘉年華今天在弘光科技大學電競館舉行開幕典禮，宣告2021台中電競嘉年華活動正式開跑，從校園盃到全民盃Ganker EX機器人格鬥遊戲，祭出總獎金39萬元，廣邀各界好手來角逐，更歡迎市民朋友，19日至21日到現場來為選手加油打氣。

台中市運動局長李昱叡在開幕式中表示，市府非常重視電競運動發展，連年舉辦台中電競嘉年華，積極推動專業電競賽事、活動並籌組台中全國運動參賽隊伍，培育專業人才，進而在今年全國運動會包辦個人與團體的金牌，顯示近年推動效益已經逐步彰顯。

李昱叡指出，今年台中電競嘉年華特別選在弘光科技大學的電競館辦理，提供高規格的場域及設備，讓選手享受專業級的賽事經驗。校園賽事吸引上百戰隊報名，第1天「英雄聯盟」校園賽事將進行4強決戰，剛拿下全運會團體金牌的弘光獵鷹對戰「立志猩勢力」、「YPVS」及「HKUF」戰隊，官方臉書粉專的冠軍神預測活動已獲得熱烈迴響。

台中電競嘉年華至今邁入第3年，李昱叡說，今年首度加入時下最夯的Ganker Ex機器人格鬥遊戲，舉辦全民盃交流賽，開放一般民眾參加，賽事將於20日在弘光毓麟館登場，歡迎市民現場感受機器人格鬥的科技體驗，也讓台中的電競發展更多元。