盧秀燕喊社宅5000戶達標 議員批不可取、搶功又膨風

台中市社會住宅目前興建中共13案，4217戶，加上入住4案891戶、梧棲三民段完工300戶，市長盧秀燕競選承諾5000戶社宅的支票，已達標5508戶，另3處正在發包與規劃中，若全數完工盧任內可望達成6000戶目標。綠營民代質疑盧市府「膨風」，把前任市長的規劃都納入自己的政績。台中市副市長黃國榮說，市政建設是延續的，林市長「規劃」要去做，盧列入政策目標，「我們很務實」，自己也有新的規劃。

民進黨議員蔡耀頡說，都發局2018年度施政計畫提到2017年已完成3693戶，2021年10月施政報告說，今年已完成5108戶，盧市長上任3年喊提前達標5000戶，其實都是前市長林佳龍任內規劃，根本不是盧市長自己完成的。

民進黨議員謝明源也說，社宅的「規劃、興建、完工」完全不同，市府一定要明確解釋，不要含糊說5000戶已達標，有的是正在規劃中，根本還未完工，怎麼能喊提前達標？北屯區是全市人口第一大行政區，房價一直飆漲，年青人買不起環境下，非常需要承租社宅，至今一戶都沒有？

台中市都發局長黃文彬說，市政建設是延續的，北屯目前有北屯段、同榮段正在興建中，2處共780戶，北屯段預計明年2月能完工。

民進黨議員陳淑華、邱素貞批「官字兩個口」，規劃、興建或完工是三階段，達標是蓋完？還是能搬進去住？目前興建中社宅4300多戶，有3598戶不會在明年盧市長任期內完工，她喊5008戶完工是大跳票，甚至在惠來厝社宅還公然說謊，「中央一戶都沒有」這句話盧市長講的出來？西屯動工的國安段是台糖土地，惠來厝是國有財產署土地，都是在前市長林佳龍任內規劃，中央才很快撥給台中市政府，這樣的說法完全抹煞前市長和中央的協助，非常不可取，質疑盧秀燕放假消息，混淆視聽。

台中市副市長黃國榮說，市政建設是延續的，林市長「規劃」要做，盧列入政策目標，「我們很務實，一邊動工原本的規劃，一邊選址」，「若直接喊規劃，當然很容易」，林佳龍任內完工的豐原安康段，是胡志強任內動工；大里光正段也在胡志強任內規劃，林佳龍市長動工，「喊規劃很簡單，要編預算才算落實，盧秀燕很務實」。