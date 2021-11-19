快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕喊社宅5000戶達標 議員批不可取、搶功又膨風

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市民進黨議員邱素貞（左起）、謝明源、陳淑華、蕭隆澤認為，社宅「規劃、興建或完工」是三件不一樣的事，市長盧秀燕把前任的規劃納入自己的政績喊達標，是爭功搶功。記者喻文玟／攝影
台中市民進黨議員邱素貞（左起）、謝明源、陳淑華、蕭隆澤認為，社宅「規劃、興建或完工」是三件不一樣的事，市長盧秀燕把前任的規劃納入自己的政績喊達標，是爭功搶功。記者喻文玟／攝影

台中市社會住宅目前興建中共13案，4217戶，加上入住4案891戶、梧棲三民段完工300戶，市長盧秀燕競選承諾5000戶社宅的支票，已達標5508戶，另3處正在發包與規劃中，若全數完工盧任內可望達成6000戶目標。綠營民代質疑盧市府「膨風」，把前任市長的規劃都納入自己的政績。台中市副市長黃國榮說，市政建設是延續的，林市長「規劃」要去做，盧列入政策目標，「我們很務實」，自己也有新的規劃。

民進黨議員蔡耀頡說，都發局2018年度施政計畫提到2017年已完成3693戶，2021年10月施政報告說，今年已完成5108戶，盧市長上任3年喊提前達標5000戶，其實都是前市長林佳龍任內規劃，根本不是盧市長自己完成的。

民進黨議員謝明源也說，社宅的「規劃、興建、完工」完全不同，市府一定要明確解釋，不要含糊說5000戶已達標，有的是正在規劃中，根本還未完工，怎麼能喊提前達標？北屯區是全市人口第一大行政區，房價一直飆漲，年青人買不起環境下，非常需要承租社宅，至今一戶都沒有？

台中市都發局長黃文彬說，市政建設是延續的，北屯目前有北屯段、同榮段正在興建中，2處共780戶，北屯段預計明年2月能完工。

民進黨議員陳淑華、邱素貞批「官字兩個口」，規劃、興建或完工是三階段，達標是蓋完？還是能搬進去住？目前興建中社宅4300多戶，有3598戶不會在明年盧市長任期內完工，她喊5008戶完工是大跳票，甚至在惠來厝社宅還公然說謊，「中央一戶都沒有」這句話盧市長講的出來？西屯動工的國安段是台糖土地，惠來厝是國有財產署土地，都是在前市長林佳龍任內規劃，中央才很快撥給台中市政府，這樣的說法完全抹煞前市長和中央的協助，非常不可取，質疑盧秀燕放假消息，混淆視聽。

台中市副市長黃國榮說，市政建設是延續的，林市長「規劃」要做，盧列入政策目標，「我們很務實，一邊動工原本的規劃，一邊選址」，「若直接喊規劃，當然很容易」，林佳龍任內完工的豐原安康段，是胡志強任內動工；大里光正段也在胡志強任內規劃，林佳龍市長動工，「喊規劃很簡單，要編預算才算落實，盧秀燕很務實」。

黃國榮說，盧市長講「中央一戶都沒有」是指社宅興建是中央、地方一起分工合作，在台中要興建1.2萬戶，她的意思是中央分工6000戶還沒開始，這不是誤導市民，我們不會放假消息。

台中市民進黨議員蔡耀頡說，盧市長上任3年喊社宅提前達標5000戶，其實很多是前市長林佳龍任內規劃，根本不是盧市長自己完成的。記者喻文玟／攝影
台中市民進黨議員蔡耀頡說，盧市長上任3年喊社宅提前達標5000戶，其實很多是前市長林佳龍任內規劃，根本不是盧市長自己完成的。記者喻文玟／攝影

社宅 台中市 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍與「最強館長」相見歡 薪傳書店台中分部見曙光

解析過往選舉 林佳龍：選後百倍賺回怎麼這麼好賺？

影／除暴專案追追追 盧秀燕：敢在台中逞凶天涯海角不放過

影／林佳龍指「陳柏惟爭取建設比顏家多」 顏寬恒反擊

相關新聞

非洲豬瘟南投廚餘去化困難 偷倒溪流影響環境觀光

南投縣預防非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，衝擊養豬業，廚餘處理也成棘手問題，縣議員吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷倒到溪流，造...

盧秀燕喊社宅5000戶達標 議員批不可取、搶功又膨風

台中市社會住宅目前興建中共13案，4217戶，加上入住4案891戶、梧棲三民段完工300戶，市長盧秀燕競選承諾5000戶...

「石虎樂園」后里親子館開幕 市長允諾加碼680萬裝電梯

以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，一、二樓親子館提供0到6歲親子共同成長空間，特別的是，三、四樓為長青...

無名火燒河川地葡萄藤 彰化縣多借6倍土地挑戰惡勢力

彰化縣政府去（2020）年起，把廢棄葡萄藤枝鋪在濁水溪裸露灘地，同時達到廢物再利用及抑制揚塵的功效，今年10月縣政府準備...

小資省錢妙招！自備餐具逛一中商圈 領券集點換好禮

落實源頭減量，減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日...

服23年民防 56歲首獲市長獎 黃昭順：人生殊榮

台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。