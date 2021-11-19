快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

高雄偏鄉集來國小師生攻頂合歡山 看見最美台灣

中央社 / 高雄19日電

歷經8週每週2天下課後繞著村莊跑訓練，高雄偏鄉集來國小22名師生18日登上海拔3417公尺合歡山，雖然只有5度，但師生們都不感覺冷，興奮的在主峰上手舞足蹈慶祝登上首座百岳。

位位於杉林區集來國小是典型的鄉村迷你小學，依校方網站數據，全校從幼兒園到小6只有25名學生。校長邱怡和受訪表示，這項活動是由正修科大校友會、木棉扶輪社共同贊助，幫小朋友圓夢的計畫。由學校3到6年級師生共同討論，想出一個具挑戰性的圓夢目標來完成。結果竟有半數學生想要看見最美的台灣，最後大家決定登頂從上往下看，也選上了合歡山主峰，要看見最美麗的台灣。

為了完成這次的挑戰，學生們自我要求，在行前2個月，每週2天放學後進行跑步繞村莊一圈的體能訓練，並完成山野教育相關知能課程，通過學科與術科體能考試，才具備參加資格。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，為了這次攻頂合歡山，集來國小師生做足準備，當天除了配發每名學生氧氣瓶、暖暖包，還有歌手周子瑜媽媽也送上關懷，送給13名學生保暖的羽絨背心，也因此在只有氣溫攝氏5度的山頂，大家都不覺得寒冷。

除了登上合歡山主峰，師生們也征服了附近海拔3237公尺的石門山，一次就攻頂2座百岳，學生們興奮的在主峰上手舞足蹈以英文唱跳，大家說很高興，為自己留下難忘的回憶，未來要向人生的第3座百岳挑戰。

集來國小這項活動是結合山野教育、環境教育的課程。在冷冽寒風中，經過一番努力與相互鼓勵扶持，全校3到6年級小朋友們都能在3個小時內完成人生的首2座百岳。

活動除攀登合歡山主峰、石門山這2座百岳，並於前一天到清境農場進行高山適應健行。小朋友都說，經過這個活動，對自己面對困難時的自信心增加很多、也相信只要堅持與努力，一定可以完成目標；在登山過程中彼此鼓勵、扶持，跟同學的情誼也更融洽。

合歡山 石門 保暖

延伸閱讀

Gogoro前進合歡山！不會每天攻武嶺，但…這是一種旅遊新型態

訓練心得／合歡山高山跑訓 3度C跑得好煎熬

影／合歡山下冰霰了 遊客樂拍影片就盼初雪快來

下周恐有冷氣團報到最冷時間曝 這天合歡山有望降初雪

相關新聞

市政路延伸土地徵收價格縮水？ 中市府：程序嚴謹精算

台中市政路延伸工程歷經3任市長，第一期安和路到工業一路已完成發包，預定明年中動工。第二標安和路至環中路18日召開土地徵收...

影／江啟臣帶隊會勘東豐快、豐潭段 要求如期如質完工

台中市東豐快速道路與國四豐潭段是山城居民交通兩大重要工程，立委江啟臣今與相關單位進行會勘，東豐快已完成2場公聽會，進行第...

百歲集集車站迎虎年 認養流浪橘貓成地方貓站長

適逢2022虎年，同時是集集火車站100歲生日，集集鎮長陳紀衡與集元果觀光工廠經理黃稚淋合力，下午前往公立南投動物收容所...

營建工地可掛謝金燕購物節廣告？ 中市議員：我來當廣告天使

台中購物節登錄金額破150億元，市府今天加碼送50萬獎金。民代指出，購物節廣告林立，不少建築工地都有掛謝金燕代言的廣告，...

盧秀燕喊社宅5000戶達標 中市議員批不可取、搶功又膨風

台中市社會住宅目前興建中共13案，4217戶，加上入住4案891戶、梧棲三民段完工300戶，市長盧秀燕競選承諾5000戶...

「石虎樂園」后里親子館開幕 市長盧秀燕允諾加碼680萬裝電梯

以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，一、二樓親子館提供0到6歲親子共同成長空間，特別的是，三、四樓為長青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。