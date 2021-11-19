高雄偏鄉集來國小師生攻頂合歡山 看見最美台灣

歷經8週每週2天下課後繞著村莊跑訓練，高雄偏鄉集來國小22名師生18日登上海拔3417公尺合歡山，雖然只有5度，但師生們都不感覺冷，興奮的在主峰上手舞足蹈慶祝登上首座百岳。

位位於杉林區集來國小是典型的鄉村迷你小學，依校方網站數據，全校從幼兒園到小6只有25名學生。校長邱怡和受訪表示，這項活動是由正修科大校友會、木棉扶輪社共同贊助，幫小朋友圓夢的計畫。由學校3到6年級師生共同討論，想出一個具挑戰性的圓夢目標來完成。結果竟有半數學生想要看見最美的台灣，最後大家決定登頂從上往下看，也選上了合歡山主峰，要看見最美麗的台灣。

為了完成這次的挑戰，學生們自我要求，在行前2個月，每週2天放學後進行跑步繞村莊一圈的體能訓練，並完成山野教育相關知能課程，通過學科與術科體能考試，才具備參加資格。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，為了這次攻頂合歡山，集來國小師生做足準備，當天除了配發每名學生氧氣瓶、暖暖包，還有歌手周子瑜媽媽也送上關懷，送給13名學生保暖的羽絨背心，也因此在只有氣溫攝氏5度的山頂，大家都不覺得寒冷。

除了登上合歡山主峰，師生們也征服了附近海拔3237公尺的石門山，一次就攻頂2座百岳，學生們興奮的在主峰上手舞足蹈以英文唱跳，大家說很高興，為自己留下難忘的回憶，未來要向人生的第3座百岳挑戰。

集來國小這項活動是結合山野教育、環境教育的課程。在冷冽寒風中，經過一番努力與相互鼓勵扶持，全校3到6年級小朋友們都能在3個小時內完成人生的首2座百岳。

活動除攀登合歡山主峰、石門山這2座百岳，並於前一天到清境農場進行高山適應健行。小朋友都說，經過這個活動，對自己面對困難時的自信心增加很多、也相信只要堅持與努力，一定可以完成目標；在登山過程中彼此鼓勵、扶持，跟同學的情誼也更融洽。