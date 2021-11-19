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「石虎樂園」后里親子館開幕 市長允諾加碼680萬裝電梯

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，不少家長一早帶著孩子搶先體驗館內設施。記者林佩均／攝影
以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，不少家長一早帶著孩子搶先體驗館內設施。記者林佩均／攝影

以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，一、二樓親子館提供0到6歲親子共同成長空間，特別的是，三、四樓為長青學苑，為體恤樓上「好鄰居」，市長盧秀燕今出席開幕當場加680萬元，要裝設電梯讓長輩、親子行動更加方便。

台中市后里親子館在長者太鼓聲與幼兒可愛舞蹈中盛大開幕，盧秀燕表示，后里親子館位在舊后里國中校舍，市府活化閒置場域，將三、四樓打造為長青學苑，再投資1900多萬元經費，將一、二樓打造為親子館，開放0至6歲親子使用，規劃將地下室打造為桌球室；她更宣布加碼680萬元預算，加設電梯設備，讓長輩、親子使用推車更便利上下樓層。

盧秀燕強調，她剛接任市長時只有4座親子館，她提出「親子館倍增計畫」，加上今日開幕的后里親子館，目前已有12座親子館，未來要朝向17座邁進，親子館可提供免費的專業課程、圖書與教玩具借閱，強化社會福利措施，促進親子感情。

社會局指出，后里親子館有如「森林中的石虎樂園」，為讓親子了解石虎生態及保育重要性，親子館內有許多石虎意象，館方也透過課程和活動遊戲，介紹新住民多元文化。

社會局表示，后里親子館開放時間為上午9點30分至11點30分、下午1點30分至4點30分，周一休館，採線上預約方式，下周二(23日)起開放現場候位，每天限接待15組(每組2人)。

更多后里親子館訊息，可透過台中市育兒資源網及台中市后里親子館FB粉絲專頁（ https://m.facebook.com/台中市后里親子館-100511408933013/ ）查詢，也可電洽04-25588660。

以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，市長盧秀燕今出席開幕當場加680萬元，要裝設電梯讓長輩、親子行動更加方便。記者林佩均／攝影
以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，市長盧秀燕今出席開幕當場加680萬元，要裝設電梯讓長輩、親子行動更加方便。記者林佩均／攝影
后里親子館今盛大開幕，市長盧秀燕與親子一起體驗、互動。記者林佩均／攝影
后里親子館今盛大開幕，市長盧秀燕與親子一起體驗、互動。記者林佩均／攝影
以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，不少家長一早帶著孩子搶先體驗館內設施。記者林佩均／攝影
以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，不少家長一早帶著孩子搶先體驗館內設施。記者林佩均／攝影

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