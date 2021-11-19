快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

鎮瀾宮公布總資產逾18億 另捐助成立基金會5.3億

中央社 / 台中19日電

大甲鎮瀾宮的資產近來引發外界關注，廟方今天發布聲明，以民國109年的財產查核狀況顯示，廟方總資產是新台幣18億多元，另捐助成立的基金會則有5.3億多元。

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨提名前立委林靜儀、國民黨則提名前立委顏寬恒參選，由於顏寬恒的父親顏清標是鎮瀾宮董事長，近期鎮瀾宮的資產問題也遭外界檢視，遭質疑年年都登載為2.9億元。

鎮瀾宮今天發布聲明稿公布廟產指出，根據「財團法人法」所稱的法人基金規定，指應向法院登記的財產，為原大甲鎮瀾宮管理委員會於67年捐助成立財團法人大甲鎮瀾宮的財產總額為2.9億多元，而此處所稱的財產總額並不表示法人的全部資產。

鎮瀾宮表示，大甲鎮瀾宮長期以來，都依照宗教財團法人會計相關規定辦理，並由會計師每年針對發票憑證、傳票、資產負債表、收支營運表、淨值變動表、現金流量表、財務報表等內容進行審閱查核後，編冊存檔。

根據鎮瀾宮今天公布的109年資產統計顯示，鎮瀾宮總資產包括流動資產及非流動資產約18億多元；另由鎮瀾宮於92年捐助3000萬元成立財團法人大甲媽社會福利基金會，之後於97年創辦大甲鎮瀾兒童家園，而財團法人大甲媽社會福利基金會109年度財務狀況包括流動資產與非流動資產約5.3億元。

鎮瀾宮 財團法人法 大甲媽

延伸閱讀

周玉蔻又轟台中港105碼頭案 顏寬恒：依法訴訟

中二補選戰火！顏寬恒團隊告周玉蔻 林靜儀：改變資源不對稱

遭抹黑直呼「泯滅人性」 顏寬恒發言人嗆周玉蔻法院見

影／顏寛恒：民進黨全黨攻擊又抹黑 怕吃不飽照三餐打

相關新聞

非洲豬瘟南投廚餘去化困難 偷倒溪流影響環境觀光

南投縣預防非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，衝擊養豬業，廚餘處理也成棘手問題，縣議員吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷倒到溪流，造...

盧秀燕喊社宅5000戶達標 議員批不可取、搶功又膨風

台中市社會住宅目前興建中共13案，4217戶，加上入住4案891戶、梧棲三民段完工300戶，市長盧秀燕競選承諾5000戶...

「石虎樂園」后里親子館開幕 市長允諾加碼680萬裝電梯

以「石虎樂園」為設計概念的台中市后里親子館今天開幕，一、二樓親子館提供0到6歲親子共同成長空間，特別的是，三、四樓為長青...

無名火燒河川地葡萄藤 彰化縣多借6倍土地挑戰惡勢力

彰化縣政府去（2020）年起，把廢棄葡萄藤枝鋪在濁水溪裸露灘地，同時達到廢物再利用及抑制揚塵的功效，今年10月縣政府準備...

小資省錢妙招！自備餐具逛一中商圈 領券集點換好禮

落實源頭減量，減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日...

服23年民防 56歲首獲市長獎 黃昭順：人生殊榮

台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。