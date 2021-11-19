鎮瀾宮公布總資產逾18億 另捐助成立基金會5.3億

大甲鎮瀾宮的資產近來引發外界關注，廟方今天發布聲明，以民國109年的財產查核狀況顯示，廟方總資產是新台幣18億多元，另捐助成立的基金會則有5.3億多元。

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨提名前立委林靜儀、國民黨則提名前立委顏寬恒參選，由於顏寬恒的父親顏清標是鎮瀾宮董事長，近期鎮瀾宮的資產問題也遭外界檢視，遭質疑年年都登載為2.9億元。

鎮瀾宮今天發布聲明稿公布廟產指出，根據「財團法人法」所稱的法人基金規定，指應向法院登記的財產，為原大甲鎮瀾宮管理委員會於67年捐助成立財團法人大甲鎮瀾宮的財產總額為2.9億多元，而此處所稱的財產總額並不表示法人的全部資產。

鎮瀾宮表示，大甲鎮瀾宮長期以來，都依照宗教財團法人會計相關規定辦理，並由會計師每年針對發票憑證、傳票、資產負債表、收支營運表、淨值變動表、現金流量表、財務報表等內容進行審閱查核後，編冊存檔。

根據鎮瀾宮今天公布的109年資產統計顯示，鎮瀾宮總資產包括流動資產及非流動資產約18億多元；另由鎮瀾宮於92年捐助3000萬元成立財團法人大甲媽社會福利基金會，之後於97年創辦大甲鎮瀾兒童家園，而財團法人大甲媽社會福利基金會109年度財務狀況包括流動資產與非流動資產約5.3億元。