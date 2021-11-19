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非洲豬瘟南投廚餘去化困難 偷倒溪流影響環境觀光

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
養豬場將廚餘高溫蒸煮後餵豬，現在禁用後，南投縣廚餘去化困難。圖／南投縣政府提供
養豬場將廚餘高溫蒸煮後餵豬，現在禁用後，南投縣廚餘去化困難。圖／南投縣政府提供

南投縣預防非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，衝擊養豬業，廚餘處理也成棘手問題，縣議員吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷倒到溪流，造成河川汙染，鹿谷每天遊客超過8千人，也影響環境和觀光。南投縣環保局表示，會協助鄉鎮公所成立廚餘堆肥場，以免廚餘亂倒汙染環境。

南投縣環保局表示，全縣13鄉鎮市，每天廚餘量約40到50公噸，過去廚餘大多回收，經高溫蒸煮後，提供養豬。今年8月26日國內查獲越南肉品走私後，可能成豬瘟疫情破口，農委會禁止廚餘養豬，環保局也和農業清查養豬場，35場廚餘養豬場已完成查核，鼓勵養豬場改用飼料飼餵豬隻，農委會也提供價差補助，違反規定者最高裁罰300萬元。

不少養豬場廚餘來源是餐廳、社區，雖然家戶廚餘瀝乾後，當成一般廢棄物交由清潔車處理，但養豬場禁用廚餘，原本廚餘來源業者得自行處理。

吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷偷倒溪流中，影響環境衛生。鹿谷地區有溪頭、杉林溪、大崙山等熱門景點，每天遊客超過8千人，廚餘亂倒汙染水源衛生，也衝擊觀光，縣府應針對廚餘訂出完善處理辦法。

南投縣環保局長李易書說，廚餘目前是瀝乾進掩埋場、送焚化爐處理。竹山鎮公所則以廚餘製造堆肥，民間也有農場用廚餘做肥料。因為堆肥場有異味，過去鄉鎮公所設置廚餘堆肥場意願不高，但這次因非洲豬瘟疫情，廚餘可能成為感染途徑，廚餘去化困難，環保局會向中央爭取經費，協助鄉鎮公所設置堆肥場。

預防非洲豬瘟養豬場禁用廚餘，廚餘去化困難。圖／南投縣政府提供
預防非洲豬瘟養豬場禁用廚餘，廚餘去化困難。圖／南投縣政府提供

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