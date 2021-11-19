聽新聞
test
0:00 / 0:00
非洲豬瘟南投廚餘去化困難 偷倒溪流影響環境觀光
南投縣預防非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，衝擊養豬業，廚餘處理也成棘手問題，縣議員吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷倒到溪流，造成河川汙染，鹿谷每天遊客超過8千人，也影響環境和觀光。南投縣環保局表示，會協助鄉鎮公所成立廚餘堆肥場，以免廚餘亂倒汙染環境。
南投縣環保局表示，全縣13鄉鎮市，每天廚餘量約40到50公噸，過去廚餘大多回收，經高溫蒸煮後，提供養豬。今年8月26日國內查獲越南肉品走私後，可能成豬瘟疫情破口，農委會禁止廚餘養豬，環保局也和農業清查養豬場，35場廚餘養豬場已完成查核，鼓勵養豬場改用飼料飼餵豬隻，農委會也提供價差補助，違反規定者最高裁罰300萬元。
不少養豬場廚餘來源是餐廳、社區，雖然家戶廚餘瀝乾後，當成一般廢棄物交由清潔車處理，但養豬場禁用廚餘，原本廚餘來源業者得自行處理。
吳瑞芳說，她發現鹿谷鄉有人將廚餘偷偷倒溪流中，影響環境衛生。鹿谷地區有溪頭、杉林溪、大崙山等熱門景點，每天遊客超過8千人，廚餘亂倒汙染水源衛生，也衝擊觀光，縣府應針對廚餘訂出完善處理辦法。
南投縣環保局長李易書說，廚餘目前是瀝乾進掩埋場、送焚化爐處理。竹山鎮公所則以廚餘製造堆肥，民間也有農場用廚餘做肥料。因為堆肥場有異味，過去鄉鎮公所設置廚餘堆肥場意願不高，但這次因非洲豬瘟疫情，廚餘可能成為感染途徑，廚餘去化困難，環保局會向中央爭取經費，協助鄉鎮公所設置堆肥場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言