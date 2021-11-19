無名火燒河川地葡萄藤 彰化縣多借6倍土地挑戰惡勢力

彰化縣政府去（2020）年起，把廢棄葡萄藤枝鋪在濁水溪裸露灘地，同時達到廢物再利用及抑制揚塵的功效，今年10月縣政府準備發表成果，事前莫名失火付之一炬，縣政府再接再厲，除了重鋪被燒燬的區域，還借用竹塘鄉濁水溪河川地約20公頃裸露鋪廢棄葡萄藤和樹木碎屑。

地球暖化，過去燃燒修剪和鋸下的樹葉樹枝，現在都禁止，彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，全台最大，每年剪除鋸下的葡萄藤數量可觀，掩埋堆肥緩不濟急，處理成棘手問題，縣政府去年3月起和水利署第四河川局合作，把葡萄農鋸下的廢棄葡萄藤集中清運到濁水溪大城鄉的裸露灘地，總重量86噸，覆蓋總面積約3.5公頃。

縣政府準備今年10月到大城鄉濁水溪畔舉辦成果發表會，在灘地久曬的廢棄葡萄藤9月下旬忽然失火，實際燒燬面積約0.5公頃，地方傳出故意阻止縣政府發表成果不讓縣長有政績的陰謀論，縣政府方面表示「不清楚有這種事」，放火燒葡萄藤到現在仍是無頭公案，不過覆蓋河川裸露灘地和濁水溪沿岸裸露沙地抑制揚塵計畫持續進行。

水利署第四河川局局長李友平今天表示，已同意環保局商借位在高鐵高架橋附近的竹塘鄉濁水溪河川地約20公頃，覆蓋廢棄葡萄藤和木屑抑制揚塵，同時解決果農和鄉鎮市公所處理廢棄果樹、行道樹枝葉無去處的難題。

彰化縣環保局局長江培根說，今年覆蓋大城鄉濁水溪河川裸露地有初步成效，但冬季草枯，環保局要連同先前被燒燬淨空區域，重新覆蓋廢棄葡萄藤，至於竹塘 鄉20公頃濁水溪河川裸露地有待明年使用。

江培根又說，環保局添購大型破碎機借給鄉鎮市公所，相當好用，例如先前鹿港鎮公所把鎮內公有樹木的枯枝落葉運到南投縣竹山鎮處理，現在借用大型破碎機，枯枝落葉都絞碎成木屑；各鄉鎮市枯枝落葉絞碎，都會運到竹塘鄉，和廢棄葡萄藤混合覆蓋濁水溪河川裸露地。