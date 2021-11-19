小資省錢妙招！自備餐具逛一中商圈 領券集點換好禮

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聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供
減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供

落實源頭減量，減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券，也可至93家活動合作店家消費集點兌換宣導品，讓民眾逛街品嚐美食，同時響應環保及防疫。

台中市環保局表示，方便遊客響應環保綠色消費，活動期間每周星期五、六、日下午3至6點，在一中商圈I-PLAZA 愛廣場設置循環杯借用攤位，不論借用循環杯或出示自備環保杯，即可領取20元折價券及防疫小物，每日限量，送完為止。

另外，民眾可至10家合作飲料店消費折抵，也可在合作店家及借用攤位歸還循環杯。合作店家包含珍煮丹、水巷茶弄、圓稼嚼感奶茶一中店、圓稼嚼感奶茶太平店、八曜和茶、青蛙來了、耍廢茶、三多漾、傑特曼茶飲、萊澤咖啡飲品。

環保局說，這次有93家餐飲業者響應集點活動，民眾只要自備餐具杯或購物袋至合作店家消費，即可索取集點卡及集點，集滿6點可在I-PLAZA 愛廣場循環杯，借用攤位兌換宣導品乙份。詳細資訊可至「台中好環保」Facebook粉絲專頁查詢

減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供
減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供
減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供
減少使用一次性用品，台中市環保局在一中商圈舉辦「環保商圈地球YES」減塑活動，11月19日起至12月12日，民眾只要至活動攤位借用循環杯或出示自備環保杯，消費就送20元折價券。圖／台中市環保局提供

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