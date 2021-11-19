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服23年民防 56歲首獲市長獎 黃昭順：人生殊榮

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市警察局豐原分局昨表揚服務超過20年資歷民防、義警，其中56歲黃昭順（右二）首次受贈市長獎，開心地說從小到大不曾領過市長獎，沒想到23年來從事民防讓他獲獎，是人生難得殊榮。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局昨表揚服務超過20年資歷民防、義警，其中56歲黃昭順（右二）首次受贈市長獎，開心地說從小到大不曾領過市長獎，沒想到23年來從事民防讓他獲獎，是人生難得殊榮。圖/台中市警察局豐原分局提供

台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次表揚服務超過20年資歷民防、義警，其中56歲黃昭順首次受贈市長獎，開心地說從小到大不曾領過市長獎，沒想到23年來從事民防讓他獲獎，是人生難得殊榮。

豐原分局指出，此次頒發績優民防、義警人員共計48人，並轉頒內政部部長獎民防、義警人員共計14人。

其中，部長獎14人都是投入民防、義警工作達20年以上，這種服務精神值得大大讚許，令人深深感佩，對他們無怨無悔協助警方維護治安特別予以感謝。

豐原分局表示，受獎人員除犧牲奉獻、協助治安外，平時也關心社區居家安全；希望能夠藉此表揚活動，引起社會共鳴，喚起熱心公益，傳達民力善行，關懷鄉里的精神。

豐原分局分局長吳銘淵表示，本分局轄區內全般刑案、詐欺、毒品案件發生件數均逐年減少，破獲件數亦逐年上升，治安滿意度大大的提高，除本分局同仁的努力外，也有民防、義警人員的辛苦協助。

吳銘淵指出，12月18日舉行公民投票選舉及未來各項公職人員選舉，將持續借重民防、義警各位夥伴的協助；期許在民防、義警弟兄協勤下，使豐原分局轄區（豐原、神岡地區）治安更加穩定，打造安全優質的居家環境及無憂無懼的生活空間。

台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次表揚服務超過20年資歷民防、義警。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次表揚服務超過20年資歷民防、義警。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次表揚服務超過20年資歷民防、義警。圖/台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局昨辦理「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，由市警局副局長鄧學鑫代表頒獎，此次表揚服務超過20年資歷民防、義警。圖/台中市警察局豐原分局提供

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