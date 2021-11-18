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抓到了！你丟我把風 10多包垃圾跨鄉鎮摸黑被棄置
彰化市清潔隊2年前啟用360度太陽能移動式聲控監視器，用來拍攝任意丟棄廢棄物案件，成效良好，近期又在路邊拍到外鄉鎮民眾摸黑將10多包垃圾丟在市區路邊，行徑囂張，清潔隊最後以車追人找出「兇手」，開出罰單。
今年10月23日凌晨近2點，監視器拍到一輛小貨車停在彰化市林森西路141-1往新平路方向路旁，一人站在車上丟垃圾、另一人則站在車後面觀看、把風，丟完後車輛於凌晨2點零4分多離開；從監視器中可見小貨車隸屬某家企業社的車輛，循線調查發現該車輛是從鹿港鎮來到彰化市，以為神不知鬼不覺，未料遭「全都錄」。
彰化市清潔隊有360度太陽能移動式聲控監視器「利器」，統計去年1月至9月，共成功告發了306件，包括亂丟垃圾64件、一般事廢處分5件、未分類137件，菸蒂69件以及違規廣告張貼31件。
彰化市公所清潔隊長呂靜琴說，目前隊上已有三台監視器，且與廠商共同研發到第四代，解析度更好，也可隨時移動到任何丟棄廢棄物的熱點進行「監控」，一旦遭查獲，依廢棄物清理法處以1200元以上6000元以下罰鍰；若是棄置事業廢棄物，更將處6000元以上300萬元以下罰鍰。
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