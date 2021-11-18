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女兒30年前負氣離家！柯文哲嗡嗡包建功 南投單親母感動重聚
南投縣單親媽媽阿月30年前年少叛逆離家，在南投定居並撫養重度身障兒子，因為想幫兒子蒐集柯文哲嗡嗡包，讓民眾黨意外得知阿月和家人失聯的故事，昨天在民眾黨南投縣黨部主委簡千翔等人協助下，阿月與母親重聚，外婆也看到從未謀面的外孫，全家人都感動紅了眼眶，阿月母子也感受親情溫暖。
簡千翔昨天陪著阿岳母子到桃園市，母子兩第一次搭乘高鐵，抵達桃園市青埔一家餐廳，台中市黨部主委張仲翹、桃園市黨部執行長范姜奕凱已經到場等候，餐廳還開一間包廂讓阿月全家團圓。
阿月排行老二，昨天母親、大姊、三妹、四妹、五弟、小妹齊聚，大姐還特別從南部北上桃園，就為了見二妹一面，30年前的隔閡已成往事，大家熱心詢問阿月母子這些年的生活。
阿月近鄉情怯，很擔心家人怪她當年負氣離家出走，相當不好意思，沒想到全家人竟然全部到齊，就為了見她一面，讓她感動不已。阿月母親說，往事已成過去，見面只希望女兒、外孫都過得好。臨別前，家人一一擁抱、祝福阿月身體健康，全家人都紅眼眶。
阿月因為重度身障的兒子想要台北市長柯文哲發送的嗡嗡包，連續多年排隊都槓龜，因此到民眾黨桃園市黨部臉書粉絲頁留言，小編與同事接力幫阿月排隊也槓龜，只好向柯文哲辦公室求救，獲得柯文哲贈送的嗡嗡包，由簡千翔、張仲翹、彰化縣黨部主委張雪如一起到阿月家送嗡嗡包，開啟這段感人的尋親故事。
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