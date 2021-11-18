中央停止補助 彰化唯一台糖環保林園大道升級恐落空

彰化縣二林鎮台灣欒樹種植區最長達3.5公里，堪稱全縣最長的欒樹林帶，可惜從未全面整合和規劃發展休閒旅遊，今天二林鎮趙甲、永興、萬興3里的里長聯袂反映，希望台灣欒樹種植區的地主台糖公司增加設施活化利用；但台糖表示，環保單位今年將停止補助環保林園大道經費，台糖也為整理費用傷神，恐怕沒餘力做休閒建設。

二林鎮台灣欒樹林帶由北而南，從沿著從二溪路萬興里、永興里、趙甲里的兩側，連綿近5公里，光是萬興到永興不間斷的台灣欒樹林道就有3.5公里，每年夏末秋初開花景色美不勝收，可惜從未舉辦相關觀光旅遊活動，今年花季結束，台灣欒樹槊果從玫瑰花轉為黃褐色、土色，漸層槊果別有一番美感。

趙甲、永興、萬興3里的里長年年看著花開花落，今年花期又過，感到相當遺憾。趙甲里里長曾免說，趙甲里台灣欒樹林每到花季，總有許多路人佇足拍照，婚攝也來這裡，可惜欒樹林一直缺乏整理，經常雜草深長，民眾不敢進入，希望台糖等相關單位能做簡易步道等設施，平日當地民眾遊憩，欒樹花季可舉辦活動活絡地方產業。

永興里長陳加勝指出，二林鎮的台灣欒樹林帶腹地較寬，全台少有，他看到林下雜草叢生，相當難過，若沒整理將可能躲藏蛇蟲，民眾進入會有危險，去年台糖舉辦環保林園大道啟用典禮，一度帶給地方期待，紛紛建議鋪設步道、加裝遊憩設施，一年過去，環保林園大道景觀如舊，什麼也沒有，實在可惜，期待台糖整體規畫台灣欒樹林帶，真的變成地方民眾喜歡前來休憩的林園大道。

「台灣欒樹又稱四色樹，四季景色不同，非常漂亮，可惜二林鎮台灣欒樹林帶都沒整理。」萬興里長謝來旺說，台灣欒樹是台灣原生種，不會浮根，二林鎮台灣欒樹林帶很適合開發作為觀光遊憇區，他建議台糖不吝回饋地方，相關單位疏伐過密的樹枝，經常整理林下雜草，增設步道等遊憩等設施，讓大家來樹下泡茶、散步。

台糖公司農場課表示，台糖現階段作為環保林園大道的二林鎮台灣欒樹林，在萬興蔗田兩側，全長2705公尺、寬20公尺，面積5.41公頃，環保署補助經費做簡易整理，台糖雇工割草，不過環保單位今年起停止補助，台糖為此十分傷神，還在想日後整理林園大道經費從哪裡來，更別說是林園大道以外的台灣欒樹林帶。