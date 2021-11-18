中市消防員盼勤二休二 留時間陪伴家人

台中市消防局外勤分隊目前施行勤二休一輪休制度，今台中市議員周永鴻在議會質詢，呼籲消防局補足人力，朝勤二休二制度規劃。之前疫情期間，施行過勤二休二分倉分流，消防員多了許多時間陪伴家人，基層回響熱烈，盼比照辦理，但疫情解封後又恢復舊制，「放假一天回南部又要趕回來上班，又變回沒品質的家庭生活」，士氣受挫。

陳姓消防員指出，最基本的問題還是「補足人力」，中市消防員人數就這麼少，無論勤二休二或是勤二休一，工作量一樣多，台中市是全國第二大城市，人口持續成長，救災救護案件量暴增，盧市長要看到基層消防工作量增加，大家願意做好工作，但也希望顧到家庭，別讓伴侶成為「偽單親」。

另一名消防員表示，以一個分隊30人，勤二休二來排，單日最少須13人上班，勤二休一來排，最少14人上班，人數只少一人，但同仁「休息感」差很多，兩天休假可以規劃家庭出遊或微旅行，生活重心不是只有上班。

另名不願具名消防幹部指出，雖然兩者勤務輪排，單日各分隊可能只少一人上班，同仁薪資也不受影響，但救災救護多採團體戰，一場大火少說出動5、6個分隊，若每個分隊都少一至兩人，一場火警就少5、6名消防員，「沒長官擔得起這責任」，他猜測是消防局恢復勤二休一的原因之一。