快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

中市消防員盼勤二休二 留時間陪伴家人

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市多數消防基層希望朝勤二休二輪班制度上班，有更多時間陪伴家人。圖／報系資料照
台中市多數消防基層希望朝勤二休二輪班制度上班，有更多時間陪伴家人。圖／報系資料照

台中市消防局外勤分隊目前施行勤二休一輪休制度，今台中市議員周永鴻在議會質詢，呼籲消防局補足人力，朝勤二休二制度規劃。之前疫情期間，施行過勤二休二分倉分流，消防員多了許多時間陪伴家人，基層回響熱烈，盼比照辦理，但疫情解封後又恢復舊制，「放假一天回南部又要趕回來上班，又變回沒品質的家庭生活」，士氣受挫。

陳姓消防員指出，最基本的問題還是「補足人力」，中市消防員人數就這麼少，無論勤二休二或是勤二休一，工作量一樣多，台中市是全國第二大城市，人口持續成長，救災救護案件量暴增，盧市長要看到基層消防工作量增加，大家願意做好工作，但也希望顧到家庭，別讓伴侶成為「偽單親」。

另一名消防員表示，以一個分隊30人，勤二休二來排，單日最少須13人上班，勤二休一來排，最少14人上班，人數只少一人，但同仁「休息感」差很多，兩天休假可以規劃家庭出遊或微旅行，生活重心不是只有上班。

另名不願具名消防幹部指出，雖然兩者勤務輪排，單日各分隊可能只少一人上班，同仁薪資也不受影響，但救災救護多採團體戰，一場大火少說出動5、6個分隊，若每個分隊都少一至兩人，一場火警就少5、6名消防員，「沒長官擔得起這責任」，他猜測是消防局恢復勤二休一的原因之一。

消防員 台中市

延伸閱讀

不捨殉職消防員 企業家捐客製化手電筒 警報可響3天

台中消防員1人服務1668市民六都倒數 議員呼籲補足人力

火神消防員爆瘦10公斤 「茶金」合體溫昇豪竟認不出來

春節返鄉 中市觀旅局每日更新防疫客房數

相關新聞

柯文哲嗡嗡包建功 南投單親母子和失聯30年家人重聚

南投縣單親媽媽阿月30年前年少叛逆離家，在南投定居並撫養重度身障兒子，因為想幫兒子蒐集柯文哲嗡嗡包，讓民眾黨意外得知阿月...

中央停止補助 彰化唯一台糖環保林園大道升級恐落空

彰化縣二林鎮台灣欒樹種植區最長達3.5公里，堪稱全縣最長的欒樹林帶，可惜從未全面整合和規劃發展休閒旅遊，今天二林鎮趙甲、...

台灣好行只從台中發車 許淑華建議增溪頭至高鐵彰化站

針對「觀光前瞻建設計畫」編列3億元預算投入於日月潭， 卻對每年擁有200萬遊客的溪頭風景區，缺少任何大眾運輸的改善方案，...

搶救彰化最嚴重道路災害 崩塌的花壇三芬路今完工通車

今年6月間豪大雨，彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口嚴重崩塌，是彰化縣歷年來最嚴重的道路災害，縣府緊急動用近3700...

南投市五社區大旗艦計畫 阿公、阿嬤秀歌舞活力十足

南投市營南、鳳山等5社區配合縣政府、南投市公所社會福利政策，落實長照政策，今天展示成果。阿公阿嬤秀採茶青、扇子舞、手語歌...

秋冬來台中山城泡湯、採果 五大特色農遊路線出爐

秋高氣爽，來去台中山城體驗農家生活，台中市政府觀光旅遊局與山城民宿一起精選「五大特色農遊路線」，白天欣賞山城獨具魅力特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。