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台灣好行只從台中發車 許淑華建議增溪頭至高鐵彰化站
針對「觀光前瞻建設計畫」編列3億元預算投入於日月潭， 卻對每年擁有200萬遊客的溪頭風景區，缺少任何大眾運輸的改善方案，立委許淑華表示，希望中央新增溪頭至彰化田中高鐵站，或其他觀光景點至彰化田中高鐵站的路線，照顧南部的觀光客也達到交通分流的目的。
南投是台灣本島最有溫度的城市，也是最需要交通建設的縣市，許淑華表示，近年來，政府的國土規劃始終沒有將南投這塊拼圖放進去，不但認為日月潭應發展為全台高端旅遊的中心，也是旅客重要回憶的首選，此外要求中央應就集集支線延伸其他鐵路可能性，立即進行規劃，並重新檢討全國交通建設網。
許淑華說，就南部觀光客而言，搭乘至高鐵彰化站再轉乘客運是最佳大眾運輸方案，但現行台灣好行路線都集中至台中市發車，浪費旅客時間和金錢，因此建議交通部在現有路線和班次不變下，新增溪頭至彰化田中高鐵站路線，或其他觀光景點至彰化田中高鐵站的班次，分流並照顧南部遊客。
對此，院長蘇貞昌及交通部都給出了承諾，表達軟硬體規畫及願意支持的態度，從不同角度著手，改變南投發展的不平等。
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