彰化歷年最慘路坍 縣府斥資3700萬搶通三芬路

雨彈6月轟炸彰化，其中造成花壇鄉三芬路嚴重崩塌，是彰化縣歷年最嚴重道路災害，縣政府緊急投入近3700萬元搶修，並首次採用預力地錨工法，提早半個月完工於今天下午通車。

縣道139線與花壇鄉三芬路口6月因雨嚴重崩塌，是彰化縣歷年最嚴重道路災害，彰化縣政府緊急動用近新台幣3700萬元搶修，並首次採用預力地錨工法加速作業，工程提早半個月完成，彰化縣長王惠美今天視察並正式宣布完工，辦理祈福儀式後，下午起開放行車。

王惠美現場接受媒體聯訪說，6月21日雨災造成139縣道與三芬路口一帶嚴重坍方，她當時第一時間會同工務處查看時感到相當驚訝，這條路是芬園鄉往來花壇鄉重要道路，因此，縣府7月9日即入場施作，原預計11月底完工，感謝工務處提早半個月完成。

王惠美表示，工程總經費3699萬1700元，雖然經費很高，但施工品質及效果很好，此處長度40公尺、寬度8公尺，深度達約60公尺，經參考交通部高速公路局、公路總局等搶修方式，採取預力地錨工法，除整理排水路以防崩塌擴大，並使用3層鋼鐵固樁。

彰化縣政府工務處透過新聞資料說明，預力地錨工法常見大地工程、山區公路工程，彰化縣未曾採用此工法，這次緊急復建考量可有效縮短施工期程、減少開挖施工面積、邊坡穩定性與防制效益等優點，因此首次採用，受限施工腹地不足，採更少見的背拉式打設。

另外，縣府投入506萬元改善花壇鄉虎山街約939公尺路面，王惠美結束三芬路行程後，接著前往視察完工成果，她說，虎山街是通往137、139縣道重要道路，縣定古蹟虎山巖也在途中，這次整修路面、42個人孔蓋下地，讓鄉親進出更平穩。