搶救彰化最嚴重道路災害 崩塌的花壇三芬路今完工通車

今年6月間豪大雨，彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口嚴重崩塌，是彰化縣歷年來最嚴重的道路災害，縣府緊急動用近3700萬元搶修，參考國道高速公路局與公路總局搶修方式，首次採用「預力地錨工法」，工程提早半個月完工，今天下午開放通行。

三芬路是縣道139線通往花壇一帶的重要道路，6月21日豪大雨導致彰139線和三芬路口一帶產生大窟窿，縣府緊急封閉道路，7月9日搶救工程展開，縣長王惠美今天與民代前往視察，舉行祈福儀式宣布開放通行。

王惠美說，彰139線和三芬路口路面崩塌工程總經費雖大，但效果好，施工長度40公尺、寬度8公尺，但深度長達約60公尺，採取預力地錨工法的特殊工法，除了整理排水路，以防止崩塌面積擴大，並使用三層鋼鐵固椿，才有今天成效。

縣府工務處表示，花壇鄉三芬路與縣道139線路口路基掏空崩塌，道路災害範圍大，為縮短工期、減少開挖面積，採「密排鑽掘樁」與「預力地錨」工法，並以三階段施工，分階段穩固邊坡、再背填回復道路路基；另外，原有下邊坡已大量滑落、邊坡面裸露，此部分以「掛網噴漿」強化邊坡穩定；為防範往後大雨導致地表水集中，也透過全區路面高程調整與側溝配置，快速引導排除雨水。

縣府團隊今天也轉往勘查鄰近的虎山街改善工程，縣府以506萬元改善虎山街約939公尺，並有42個孔蓋下地、平均寬度約10.7公尺的龜裂、破損路面，也於本月14日完工。

王惠美說，彰64線虎山街是白沙村及岩竹村的要道，也是連接彰137、139線道的重要道路，「三巖二寺」的縣定古蹟虎山巖就在途中，路面改善後，人孔蓋也下地，讓鄉親進出更便利。