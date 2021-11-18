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南投市五社區大旗艦計畫 阿公、阿嬤秀歌舞活力十足

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市各社區展現扇子舞、手語歌等表演，銀髮族活力十足，不輸年輕人。圖／南投縣政府提供
南投市各社區展現扇子舞、手語歌等表演，銀髮族活力十足，不輸年輕人。圖／南投縣政府提供

南投市營南、鳳山等5社區配合縣政府、南投市公所社會福利政策，落實長照政策，今天展示成果。阿公阿嬤秀採茶青、扇子舞、手語歌活力十足，社區也運用手機新科技方式守護老人安全，銀髮生活更豐富。

衛福部補助南投縣福利社區化旗艦型計畫「擁抱咱南投，逗陣向前走成果展」，今天在微熱山丘村民市集熱鬧開幕，社勞處長林志忠、縣議員賴燕雪、張嘉哲、市民代表洪世耀都向阿公阿嬤致意，祝福老人家越老越康健。

永豐社區表演鳳陽花鼓、營南社區長者表演採茶青、鳳山、鳳鳴社區的手語歌、扇子舞，明年加入南投市大旗艦協力社區的三興社區長輩，也一展歌喉，活力不輸年輕人。

社區也推出多樣的樂齡課程，包括園藝療育課程、香草植物展覽，也有老人安全網APP發表，運用手機和新科技，讓老人家生活更健康安全。

林志忠說，由營南社區擔綱的南投市社區大旗艦計畫，除衛福部補助100萬元，縣府也配合21萬元，市公所加碼補助，顯示各級政府重視社區福利化，也希望各社區繼續努力，明年順利爭取衛福部補助。

營南社區理事長蔡育民說，今天大旗艦成果發表，可以看到每個社區轉變，志工隊、社區關懷據點接連達成，阿公、阿嬤可參加豐富有趣的社區活動，也展現南投市社區特色與活力。

南投市各社區展現扇子舞、手語歌等表演，銀髮族活力十足，不輸年輕人。圖／南投縣政府提供
南投市各社區展現扇子舞、手語歌等表演，銀髮族活力十足，不輸年輕人。圖／南投縣政府提供

南投 阿嬤 衛福部

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