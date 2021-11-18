快訊

直播／限時6小時！今開放混打意願登記 指揮中心14時說明

加拿大的末日洪災：從49.6°C到「500年一遇大洪水」

會是你嗎！中捷高鐵台中站第50萬人 送90天無限搭乘卡

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷綠線第一大站高鐵台中站，預計11月26日前後達到50萬人次，中捷將贈送第50萬名旅客90天無限次搭乘的中捷卡及周邊商品，價值9000元。圖／中捷公司提供
中捷綠線第一大站高鐵台中站，預計11月26日前後達到50萬人次，中捷將贈送第50萬名旅客90天無限次搭乘的中捷卡及周邊商品，價值9000元。圖／中捷公司提供

挺過疫情衝擊，台中捷運綠線近期即將達成兩項新的里程碑，全線運量預計預計11月20日將突破300萬人次，第一大站高鐵台中站累積運量，預計11月26日前後達到50萬人次，台中捷運公司將致贈高鐵台中站第50萬名旅客90天無限次搭乘的中捷卡及周邊商品，前後各1名旅客則享30天無限次搭乘，當日將在捷運站現場尋找幸運旅客。

中捷綠線今年4月25日正式通車，截至11月17日，全線累積運量已達293萬5851人次，欲記20日突破300萬人次。

中捷綠線迎來300萬人次後，將持續邁向另一個里程碑，運量第1名的高鐵台中站至11月17日累積運量46萬2038人次，預計26日前後達到50萬人次。

中捷公司說，要和旅客分享成長的喜悅，將在高鐵台中站尋找第50萬名旅客，贈送90天無限次搭乘中捷卡及人氣周邊商品小綠綠抱枕、列車造型微型積木；前後各1名旅客則致贈30天無限次搭乘中捷卡及小綠綠抱枕。

90天無限搭乘卡價值9000元，而且是特別為了這次活動設計的專屬票卡，票面圖案以捷運高鐵台中站車站建築為主意象，搭配「高鐵臺中站第50萬人次紀念」文字，絕無僅有，極具收藏價值。

中捷公司提醒旅客，為迎接高鐵台中站第50萬名幸運旅客出現，站務人員將在現場進行引導，請旅客依人員指示方向出站，也歡迎民眾與中捷公司共同見證歷史的一刻。

台中捷運 高鐵

延伸閱讀

高鐵宜蘭站第5折衷案獲共識 王國材：進環評才真正定案

空拍畫面看高鐵宜蘭第五折衷方案「宜蘭新站」曝光

高鐵宜蘭第五折衷方案曝光 王國材：地方共識很高

高鐵宜蘭站址第5折衷方案有共識 交通部朝向年底前定案

相關新聞

會是你嗎！中捷高鐵台中站第50萬人 送90天無限搭乘卡

挺過疫情衝擊，台中捷運綠線近期即將達成兩項新的里程碑，全線運量預計預計11月20日將突破300萬人次，第一大站高鐵台中站...

議員建議打疫苗抽房子 台中市衛生局：好主意來規劃

疫情趨緩、疫苗過剩，疫情打氣減緩。台中市議員江肇國今建議，應該想盡辦法擴大疫苗覆蓋率，台中購物節正夯，市府應該推出打疫苗...

國產葡萄空窗期 產地批發價翻倍還買不到

受到氣候變遷影響，全台葡萄產量逐年遞減，不但最大產區溪湖鎮的二期葡萄栽種面積縮水近99%，台中市、南投縣葡萄也減少，其中...

影／陳柏惟秀球棒：顏寬恒說海線鄉親是靠山 憑什麼？

台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時，戲稱今天的登記是「解鎖新任務」，並說海...

曾任5家飯店總經理 李譿心轉換角色為病患付出關懷

擔任過5家飯店總經理的李譿心，最近受邀轉換職場，出任秀傳醫療體系公共服務處副處長一職。兩個半月來，她由平日發號施令的指揮...

草屯鎮垃圾場大火滿一年 居民擔心旱季又引發火災

去年11月20日草屯鎮垃圾轉運站大火，濃煙和惡臭讓居民難以忍受，最近少雨東北季風強勁，居民擔心垃圾場又自燃釀災，南投縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。