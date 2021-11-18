會是你嗎！中捷高鐵台中站第50萬人 送90天無限搭乘卡

挺過疫情衝擊，台中捷運綠線近期即將達成兩項新的里程碑，全線運量預計預計11月20日將突破300萬人次，第一大站高鐵台中站累積運量，預計11月26日前後達到50萬人次，台中捷運公司將致贈高鐵台中站第50萬名旅客90天無限次搭乘的中捷卡及周邊商品，前後各1名旅客則享30天無限次搭乘，當日將在捷運站現場尋找幸運旅客。

中捷綠線今年4月25日正式通車，截至11月17日，全線累積運量已達293萬5851人次，欲記20日突破300萬人次。

中捷綠線迎來300萬人次後，將持續邁向另一個里程碑，運量第1名的高鐵台中站至11月17日累積運量46萬2038人次，預計26日前後達到50萬人次。

中捷公司說，要和旅客分享成長的喜悅，將在高鐵台中站尋找第50萬名旅客，贈送90天無限次搭乘中捷卡及人氣周邊商品小綠綠抱枕、列車造型微型積木；前後各1名旅客則致贈30天無限次搭乘中捷卡及小綠綠抱枕。

90天無限搭乘卡價值9000元，而且是特別為了這次活動設計的專屬票卡，票面圖案以捷運高鐵台中站車站建築為主意象，搭配「高鐵臺中站第50萬人次紀念」文字，絕無僅有，極具收藏價值。

中捷公司提醒旅客，為迎接高鐵台中站第50萬名幸運旅客出現，站務人員將在現場進行引導，請旅客依人員指示方向出站，也歡迎民眾與中捷公司共同見證歷史的一刻。